Apprenez à désinfecter votre appareil mobile pour éviter le coronavirus

Il est recommandé de nettoyer le smartphone au moins trois fois par jour.

Les appareils mobiles sont devenus une extension de l’homme, et donc, étant donné leur pourcentage élevé d’utilisation, ils sont devenus le centre de croissance des micro-organismes qui menacent la santé.

Selon l’OMS, le COVID-19 est transmis de personne à personne par les liquides du nez ou de la bouche qui sont expulsés lorsqu’une personne infectée tousse ou expire.

Ces fluides tombent sur des objets et des surfaces autour de la personne, de sorte que d’autres personnes peuvent recevoir COVID-19 si elles touchent ces objets ou surfaces, puis touchent leurs yeux, leur nez ou leur bouche.

C’est pourquoi avec l’arrivée du COVID-19 et sa grande facilité de contagion, les autorités sanitaires ont signalé de nouvelles mesures pour empêcher sa transmission par contact et recommandent de désinfecter les objets les plus utilisés, notamment les appareils mobiles.

Depuis Alcatel, voici quelques conseils pour désinfecter correctement votre appareil mobile et prévenir l’infection au COVID-19:

Lavez-vous les mains en continu – avant même de nettoyer vos appareils. De cette manière

Vous éviterez de propager d’éventuelles bactéries ou virus qui pourraient exister. Éteignez le smartphone: lors de sa désinfection pour éviter les accidents. Préparez le mélange: diluez 60% d’eau et 40% d’alcool dans un petit récipient. Nettoyez délicatement: essuyez avec un microfibre (pour nettoyer les lunettes) sur l’écran et l’arrière de l’appareil. Le mélange sèche en quelques secondes.N’oubliez pas de nettoyer le boîtier: passez le mélange avec la lingette microfibre des deux côtés.Lavez la serviette microfibre: avec de l’eau, du savon et un peu d’alcool. Essayez de le laisser sécher au soleil. Lavez-vous à nouveau les mains: avant de reprendre votre smartphone. N’oubliez pas que la principale voie d’infection est respiratoire, donc si vous toussez ou éternuez, vous devez vous couvrir la bouche avec des mouchoirs jetables ou avec l’angle interne du coude.

Considérez que vous devez éviter d’utiliser de l’alcool pur non dilué, du gel désinfectant, un nettoyant pour vitres, un lave-vaisselle liquide et du maquillage ou des serviettes en papier pour nettoyer vos appareils électroniques, car ils pourraient endommager l’écran de votre smartphone.

