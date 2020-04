Apprenez à télécharger des photos de Google Photos sur Android et PC

Google Photos fonctionne très bien pour sauvegarder des photos sur le stockage cloud et les synchroniser sur tous les appareils, tout en négligeant le besoin des utilisateurs de télécharger des photos, en particulier toutes les photos, à partir du service. Lorsque vous devez télécharger des photos de Google Photos vers un PC, Mac ou iPhone, ou les transférer de Google Photos vers une galerie, vous pouvez suivre ces conseils.

Comment télécharger toutes les photos de Google Photos sur PC / Mac

Sélectionnez Toutes les photos et téléchargez-les depuis Google Photos.

Sur votre PC ou Mac, ouvrez photos.google.com dans le navigateur.

Sélectionnez les photos que vous souhaitez transférer de Google Photos vers l’ordinateur. Sélectionnez Télécharger.

Puisqu’il n’y a pas d’option pour tout sélectionner dans Google Photos, sélectionnez toutes les photos à télécharger:

Sélectionnez la première photo dans Google Photos.

Maintenez la touche Maj enfoncée et faites défiler jusqu’à la dernière photo.

Cliquez sur la dernière photo pour sélectionner toutes les photos.

Cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit et choisissez Télécharger.

Google Takeout pour enregistrer toutes les photos sur ordinateur

Google Takeout vous permet de télécharger tous les fichiers / photos de Google Drive, Google Photos, etc. vers PC, Mac ou autres appareils.

Ouvrez Google Takeout dans Google Chrome.

Sélectionnez le service Google à partir duquel vous souhaitez télécharger des photos. Pour télécharger toutes les photos de Google Photos, sélectionnez Google Photos. Cliquez sur Next.

Vous pouvez choisir le type de fichier, la taille pour enregistrer les photos Google et la façon dont vous souhaitez les recevoir.

Un fichier photo sera créé à partir de vos photos Google Photos. Cliquez sur Télécharger pour enregistrer toutes les photos de Google Photos sur votre ordinateur.

Comment restaurer des photos de Google Photos sur un téléphone

Enregistrez la photo de Google Photos sur l’appareil.

L’application Google Photos a la possibilité d’enregistrer sur l’appareil afin que nous puissions déplacer les photos de Google Photos vers la Galerie, mais une seule photo à la fois.

Ouvrez Google Photos sur votre téléphone. Sélectionnez la photo que vous souhaitez télécharger dans la Galerie.

Appuyez sur l’icône à trois points en haut et sélectionnez Enregistrer sur l’appareil. La photo sera téléchargée dans la galerie.

Si vous souhaitez télécharger toutes les photos de Google Photos sur le téléphone, vous pouvez utiliser Google Drive.

Ouvrez Google Drive et sélectionnez Google Photos.

Sélectionnez les photos que vous souhaitez obtenir de Google Photos. Pour sélectionner toutes les photos dans Google Photos, appuyez sur l’icône à trois points> Tout sélectionner.

Appuyez sur l’icône Télécharger pour télécharger l’image sur votre appareil.

Si vous n’utilisez pas Google Drive, vous pouvez également restaurer toutes les photos enregistrées dans Google Photo sur votre appareil dans ces étapes.

Utilisez Google Takeout pour télécharger des photos sur votre PC.

Transférez des photos du PC vers Android / iPhone.

Google Photos est-il déroutant? Essayez une méthode de sauvegarde plus simple

Il est important de faire une sauvegarde des précieuses photos et vidéos du téléphone Android. Cependant, Google Photos peut être très déroutant:

La restauration de photos à partir de la sauvegarde Google n’est pas facile.

Parfois, Google Photos ne peut pas télécharger, synchroniser ou sauvegarder nos photos pour des raisons inconnues.

Les photos disparaissent de Google Photos de temps en temps en raison d’erreurs logicielles.

Au lieu de sauvegarder vos photos sur Google Photos instable et compliqué, pourquoi ne pas passer à une méthode plus simple: sauvegarder vos photos sur votre PC? Et en plus de sauvegarder toutes les photos sur le PC, ce qui prendra beaucoup d’espace sur votre ordinateur, FonePaw Android Data Backup & Restore peut enregistrer toutes vos photos / vidéos Android dans un fichier de sauvegarde de petite taille dans l’ordinateur. Il est facile de sauvegarder et de restaurer.

Étapes finales

Lancez le programme et connectez votre téléphone Android au PC avec le câble USB.

Cliquez sur Sauvegarder les données de l’appareil et choisissez de sauvegarder des photos, uniquement des vidéos. Cochez Sauvegarde cryptée pour crypter la sauvegarde. Cliquez sur Démarrer. Un fichier de sauvegarde sera enregistré dans un dossier choisi.

Lorsque vous devez restaurer des photos sur un appareil Android:

Connectez le téléphone.

Choisissez Restaurer les données de l’appareil.

Sélectionnez la sauvegarde de vos photos Android. Cliquez sur Démarrer. (Si vous avez chiffré la sauvegarde, vous devrez saisir le mot de passe.)

Prévisualisez les photos de sauvegarde. Et sélectionnez les photos que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Restaurer.

La sauvegarde de photos sur votre PC est beaucoup plus facile que la sauvegarde de vos photos sur Google.

