Apprenez à transformer votre téléphone Android en un point d’accès WiFi mobile

Un WiFi public peut entraîner le risque que beaucoup disposent d’Internet gratuit.Si vous souhaitez activer cette fonction de point d’accès sur votre mobile Android, vous pouvez créer un réseau WiFi portable et connecter d’autres appareils à ce réseau Internet. Nous allons donc vous expliquer comment transformer votre mobile Android en un point d’accès WiFi mobile.

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez cliquer sur ce lien, dans lequel nous vous dirons comment récupérer les mots de passe du réseau WiFi dans Windows 10. Il vous suffit de cliquer et vous verrez toutes les informations que nous avons pour vous.

Ces points d’accès sont également utiles à différentes occasions.Par exemple, si votre connexion Internet est coupée à la maison, vous pouvez basculer vers le point d’accès Android et ainsi connecter vos autres appareils en quelques secondes.

En raison de cette fragmentation d’Android, les étapes de configuration de votre point d’accès mobile peuvent varier. Tout dépendra du fabricant de votre smartphone et de la version d’Android utilisée.

Convertissez votre mobile Android en un point d’accès WiFi mobile à partir de la configuration

Android a réussi à inclure une sorte de point d’accès WiFi depuis la version 2.2, il devrait donc être disponible sur votre appareil. Cependant, il est important de vérifier auprès de votre opérateur téléphonique si le forfait que vous avez vous permet de partager votre connexion de données à cet effet.

Pour créer votre propre point d’accès WiFi, vous devez ouvrir les paramètres de votre appareil, ce que vous pouvez faire directement depuis le tiroir de votre application. Pour cela, vous devez faire défiler l’écran vers le bas pour voir la tonalité de notification, puis appuyer sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit.

Ensuite, l’étape suivante peut varier en fonction de votre appareil. Par exemple, sur un appareil Samsung, vous devez appuyer sur “Connexions” ou bien vous devez appuyer sur “Réseau et Internet”.

Vous devez appuyer sur “Point de connexion mobile et connexion réseau”

sur un appareil Samsung ou “Point de connexion et connexion réseau” sur d’autres

Appareils Android.

Sur un appareil Samsung, vous devez appuyer sur “Point d’accès mobile” pour pouvoir le configurer, vous ne devez pas appuyer sur le commutateur à moins d’avoir déjà configuré votre point d’accès. De même, sur d’autres appareils Android, vous devez appuyer sur “Configurer la zone WiFi” dans “Zone WiFi portable”.

Dans la grande majorité des appareils Android, le point d’accès WiFi est configuré dans ce menu. Vous devez choisir le nom de réseau approprié, un mot de passe, une option de sécurité WiFi, puis appuyez sur pour pouvoir enregistrer les modifications.

Si vous utilisez un appareil Samsung, vous devez appuyer sur le menu de configuration dans le coin supérieur gauche, puis sur “Configurer le point d’accès mobile” pour pouvoir accéder à cette configuration.

Là, vous pouvez le personnaliser avec votre nom de réseau, votre mot de passe et vos paramètres WiFi plus en détail. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Enregistrer” et vous avez terminé.

Étapes pour activer le point d’accès WiFi mobile Android

Après avoir configuré votre point d’accès WiFi, vous devez activer l’option “Point d’accès WiFi portable” sur les appareils Android ou “Point d’accès mobile” s’il s’agit d’un appareil Samsung.

Android est en mesure de vous avertir d’une utilisation accrue des données et de la batterie, vous devez appuyer sur “OK” pour confirmer. C’est maintenant que votre point d’accès WiFi est actif et prêt à se connecter à tout autre appareil intelligent.

Une fois que vous avez effectué cette action pour activer votre point d’accès, il devrait pouvoir apparaître comme n’importe quel autre réseau WiFi sur vos autres appareils. Vous devez utiliser le mot de passe que vous avez sélectionné lors de la configuration pour vous connecter.

De même, vous pouvez activer ou désactiver très rapidement la fonction d’actions rapides dans la section des notifications. Juste en glissant sur votre écran, vous pouvez voir le ton de vos notifications et ainsi révéler vos actions rapides. Vous devez appuyer sur “Point d’accès” ou “Point d’accès mobile” selon votre appareil et ainsi l’activer ou le désactiver.

Dans le cas où vous envisagez de connecter plusieurs appareils à votre point d’accès WiFi Android, vous devriez considérer l’utilisation des données. Sur Android, vous pouvez surveiller et restreindre l’utilisation des données si votre allocation est limitée. Lorsque vous avez une restriction avec les données de votre appareil Android, il désactive automatiquement votre connexion de données lorsqu’il atteint la limite.

Restrictions pour le partage de connexion et les applications tierces

Vous pouvez créer des points d’accès WiFi avec des applications tierces disponibles sur le Google Play Store. Mais cela ne devrait pas vous inquiéter. Cette méthode de point d’accès intégré a parfaitement fonctionné pour la grande majorité qui a besoin d’une configuration de réseau WiFi pour pouvoir l’utiliser avec d’autres appareils.

Cependant, si votre opérateur ne vous permet pas de connecter d’autres appareils à votre mobile, cette méthode standard qu’Android ne peut pas être disponible sur votre smartphone et peut ne pas fonctionner. De même, il se peut que votre opérateur mobile soit celui qui ne dispose pas de cette option pour une utilisation avec d’autres appareils.

Des applications comme PdaNet peuvent vous offrir une solution alternative, mais vous pouvez avoir besoin d’un appareil mobile enraciné pour éviter complètement les restrictions d’ancrage sur votre appareil Android. Veuillez noter que cela viole probablement les termes et conditions de votre opérateur.