Apprenez à utiliser le verrouillage d’écran Netflix pour désactiver les commandes de lecture

Si vous en avez assez que Netflix soit interrompu accidentellement sur votre mobile, même en rembobinant ce que vous regardez ou en fermant l’application? L’une des meilleures solutions pour éviter ces accidents gênants consiste à utiliser la fonction de verrouillage d’écran pendant que vous regardez Netflix, quel que soit l’appareil que vous utilisez, oui, à partir de la plate-forme Android.

Pour le moment, la fonction de verrouillage de l’écran pour éviter de toucher par inadvertance les commandes Netflix tout en regardant votre film ou série préféré, n’est disponible que pour les téléphones et tablettes Android. Donc, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous devrez faire attention.

Comment activer / désactiver le verrouillage d’écran Netflix

Une fois que vous avez terminé de visualiser l’intégralité du catalogue sans fin de Netflix et de décider du contenu à regarder, l’interface affichera les commandes de lecture traditionnelles ainsi que plusieurs boutons supplémentaires. À tout moment, tout en regardant le film ou la série, appuyez sur le bouton “Screen Lock” pour supprimer tous les éléments de contrôle de l’interface Netflix, à l’exception du bouton central qui vous permettra de déverrouiller à nouveau l’interface.

Cette option peut être fortement recommandée lorsque vous regardez quelque chose pendant que vous vous déplacez, ou pour empêcher les enfants de toucher le téléphone et de fermer accidentellement le contenu que vous aimez, etc. Les boutons de volume externes et les fonctions de votre téléphone, tels que le menu Paramètres rapides d’Android, continueront de fonctionner même avec Screen Locker activé.

Vous pouvez déverrouiller l’écran à tout moment. Pour ce faire, appuyez simplement n’importe où sur l’écran, puis sélectionnez le bouton “Écran verrouillé”. Confirmez votre choix avec un deuxième appui et vous verrez à nouveau les commandes de lecture de Netflix.

Comme déjà mentionné ci-dessus, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’Android, mais nous espérons qu’elle arrivera bientôt sur iOS.

Si l’option de verrouillage d’écran n’apparaît pas lors de l’affichage du contenu sur votre téléphone Android, vous devrez peut-être mettre à jour l’application Netflix vers la dernière version. Bien que cette mise à jour soit censée provenir du côté du serveur Netflix, cela ne devrait pas se produire.

