Apprenez l’anglais avec ce cours en ligne GRATUIT de l’UNAM!

Êtes-vous fatigué d’appliquer un «Juay rituel» lorsque vous essayez d’avoir une conversation en anglais avec une autre personne? Voulez-vous apprendre cette langue mais la vie / l’argent / le désir ne vous suffisent pas? Lisez-vous cela avec une voix commerciale? Avez-vous beaucoup de temps à la maison en raison de l’isolement social du coronavirus? Si vous avez répondu «oui» à l’une de ces trois questions, lisez la suite car cette information vous intéresse sûrement.

Et est-ce Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a mis sa plate-forme en ligne appelée Virtual Language Environment (AVI) à la disposition du public, une plate-forme dans laquelle vous trouverez des cours et du matériel de support avec lesquels, grâce à quatre compétences vous pourrez apprendre plusieurs langues comme l’anglais, le français et bientôt l’italien. Plus de washawashear les chansons que vous aimez!

Dans la description AVI, la «Maison d’études maximale» détaille que cette plate-forme a des unités de soutien à l’apprentissage (UAPA), qui permettra aux utilisateurs de pratiquer les sujets qu’ils considèrent les plus compliqués dans leur processus d’étude de la langue qu’ils préfèrent, dans laquelle ils ont également pourra auto-évaluer les connaissances acquises à mesure qu’ils progressent dans le cours.

Malgré le fait que ce cours soit idéal pour apprendre l’anglais, le français ou l’italien, l’AVI recommande que si vous voulez apprendre parfaitement l’une de ces langues, suivez l’ordre proposé – c’est-à-dire, commencer par le niveau A1 et terminer par le niveau B2– marqué par les descripteurs de la Cadre européen commun de référence pour les langues.

Il est à noter que dans ces cours les gens pourront également trouver Stratégies de compréhension de la lecture, où ils développeront des compétences pour comprendre des textes écrits dans une langue autre que l’espagnol. Désormais, avec ce cours, vous n’aurez plus de prétexte pour ne pas apprendre l’anglais ou toute autre langue qui attire votre attention, et surtout dire à votre patron que vous vous ennuyez déjà d’être chez vous. Quelle langue souhaitez-vous maîtriser?