Approuver l'utilisation des urnes électroniques aux élections de Coahuila et Hidalgo en 2020

Le Conseil général de l'Institut national électoral (INE) a approuvé les lignes directrices pour l'utilisation des urnes électroniques lors des élections locales qui auront lieu en 2020 en Coahuila et Hidalgo. Pour l'entité Coahuilense, on estime que des urnes électroniques seront installées dans quatre ou cinq urnes par district.

En session extraordinaire de INE et avec huit voix pour et trois contre, il a été approuvé que l’année prochaine, un test pilote des urnes électroniques soit appliqué lors des élections qui auront lieu dans les États de Coahuila et d’Hidalgo. Les votes exprimés dans les urnes électroniques à installer seront contraignants et valables dans les résultats finaux.

«Ils sont accessibles et faciles à utiliser par les citoyens de tous les groupes de population; empêche les citoyens d'annuler leur vote par erreur; garantir aux électeurs le secret du vote, tout en permettant la vérification de la signification du vote, en plus d'éliminer l'erreur humaine dans le dépouillement et le dépouillement des votes, ainsi qu'en remplissant le cadre du procès-verbal », considéré comme le conseiller Jaime Rivera

Pour les élections qui auront lieu à Coahuila, dans lequel le Congrès d'État, on estime que quatre ou cinq boîtiers seront installés par district, alors que dans l’état de Gentleman ils le feront dans quatre municipalités, a déclaré le INE.

Source: Vanguardia.com.mx