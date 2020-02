Appstat est un nouvel outil de barre de menus macOS qui montre aux développeurs les ventes d’applications, les analyses, etc.

Le développeur Frank Krueger a publié aujourd’hui un nouvel outil macOS utile pour ses collègues développeurs. Surnommée Appstat, l’application se trouve dans la barre de menus de votre Mac et vous montre des données détaillées sur les applications que vous vendez sur l’App Store.

Krueger explique le raisonnement derrière Appstat dans un article sur son blog:

Depuis des années, je me connecte à l’App Store Connect et clique furieusement pour trouver les informations dont j’avais besoin. C’est beaucoup de clics, et je me suis retrouvé à vérifier les rapports de moins en moins – certainement pas avec désinvolture.

Mais ce n’est pas bon en fait c’est terrible! Je suis développeur d’applications indépendant et je dois rester au courant des choses. Je veux m’assurer que mes applications fonctionnent bien et que les clients en sont satisfaits. Ma capuche animée en dépend.

Directement dans votre barre de menus macOS, Appstat vous montre des données détaillées d’App Store Connect, telles que des analyses, des notes, des ventes moyennes et de projet, des builds téléchargés, et bien plus encore.

Nom et plateforme

Produit moyen par jour (y compris les achats intégrés)

Ventes unitaires moyennes par jour (y compris les applications gratuites)

Identifiant de lot et SKU

Site Web de votre application

Date et heure de sortie d’origine sur la boutique

Dernier numéro de version et heure sur la boutique

Taux auquel les gens évaluent votre application (notes / mois)

Note de la dernière version

Évaluation globale de l’application

Distribution des appareils basée sur les achats

Répartition des pays en fonction des achats

Graphique des produits au fil du temps

Produit moyen par jour

Produit projeté par mois et année

Graphique des ventes unitaires au fil du temps

Dernières versions téléchargées sur TestFlight

Toutes ces statistiques sont également liées à la section appropriée du site Web des développeurs Apple, vous pouvez donc passer directement d’Appstat à votre compte de développeur. Comme Krueger le décrit, cela fait également d’Appstat un «excellent tableau de bord».

Appstat est maintenant disponible pour 10 $, ce qui semble être un petit prix à payer pour un outil aussi utile si vous êtes développeur.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: