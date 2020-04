Après avoir acheté la startup PvP Biologics de Seattle pour 330 millions de dollars, Takeda fait progresser le traitement de la maladie cœliaque – .

Des membres de l’équipe PvP Biologics lors d’une réunion d’entreprise avant son acquisition. (Photo JcJ)

La start-up biotech de Seattle PvP Biologics, qui a développé un traitement prometteur pour les personnes qui ne peuvent pas digérer le gluten, a été acquise par le pharmaceutique japonais Takeda pour un montant pouvant atteindre 330 millions de dollars fin février.

Depuis l’acquisition, Takeda a repris tous les travaux cliniques, ainsi que les activités de chimie, de fabrication et de contrôle. Il a également licencié tout le personnel de PVP, a déclaré Ingrid Swanson Pultz, co-fondatrice et directrice scientifique de PvP, qui était l’un des rares entrepreneurs à temps partiel retenus pour aider Takeda dans la transition.

Le PvP, issu de l’Université de Washington, a décroché 35 millions de dollars de Takeda il y a trois ans pour terminer la première phase de son essai clinique, date à laquelle Takeda avait la possibilité d’acheter la startup.

L’essai comprenait le test de l’enzyme KumaMax que le PvP a développé pour voir s’il pouvait décomposer le gluten dans l’estomac et agir comme traitement pour la maladie coeliaque. Les personnes atteintes du trouble immunitaire, qui affecte 1 personne sur 100 dans le monde, ne peuvent pas manger de gluten car cela endommagera leur intestin grêle. Le traitement expérimental visait à empêcher les patients en bonne santé d’éliminer le gluten de leur alimentation.

Le médicament a été nommé TAK-062, ou Kuma062. Takeda a acquis le PvP après la fin du premier essai.

“Beaucoup de personnes vivant avec la maladie cœliaque gèrent leurs symptômes en suivant un régime sans gluten, mais il n’y a pas de traitement pour ceux qui continuent de ressentir des symptômes graves”, a déclaré Asit Parikh, chef de l’unité de zone thérapeutique gastroentérologique de Takeda, dans un communiqué. . «Les travaux de PvP Biologics ont démontré que le TAK-062 est une thérapie hautement ciblée qui pourrait changer la norme de soins dans la maladie cœliaque.»

Takeda prévoit de subir la phase deux des essais cliniques.

Un certain nombre d’institutions dans le monde mettent au point des médicaments pour traiter la maladie, notamment la société de Caroline du Nord Innovate Biopharmaceuticals. Jusqu’à présent, la FDA n’a approuvé aucun traitement pour le trouble immunitaire.

Le PVP a commencé en tant que projet étudiant UW en 2011 après avoir remporté un concours de biologie synthétique. Bien que les étudiants soient partis, Pultz, qui était leur conseiller, a décidé d’étudier davantage le KumaMax.

Pultz a travaillé avec les co-fondateurs David Baker et Justin Siegel pour améliorer l’enzyme créée par les étudiants. Baker est à la tête de l’Institute for Protein Design de l’UW, un laboratoire qui a créé plusieurs startups au fil des ans, notamment Arzeda, Cyrus Biotechnology, A-Alpha Bio et plus récemment Neoleukin Therapeutics. La société était également dirigée par le PDG Adam Simpson, actuellement PDG d’Icosvax.

Si TAK-062 est vendu commercialement, les étudiants qui ont déposé la propriété intellectuelle d’origine recevront des redevances.

Takeda travaille également actuellement sur TAK-888, une thérapie plasmatique potentielle pour le traitement de COVID-19.