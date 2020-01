après DAZN et Netflix voici un autre service

si ciel continue d’avoir un grand succès en Italie, les raisons sont nombreuses. En plus des programmes télévisés exclusifs, en particulier ceux liés au monde du football et du sport, la plate-forme satellite offre également à ses clients une série de services supplémentaires.

Par exemple, juste pour rester dans l’actualité, depuis quelques mois maintenant, tous les abonnés peuvent inclure Netflix et DAZN dans leurs plans de vision. Dans des articles précédents, nous avons montré les avantages économiques et pratiquesaccord qui combine Sky et les deux téléviseurs en streaming.

Actualités du ciel, des sports et du football diffusées sur WhatsApp

Les partenariats avec Netflix et DAZN ne sont que l’une des nouveautés de Sky cette saison. Depuis l’automne dernier également, la télévision payante a développé un service supplémentaire WhatsApp. Ceux qui utilisent la messagerie instantanée par chat, grâce à Sky, seront désormais informés de toutes les dernières nouvelles du monde du football et des sports.

Tout comme les notifications sur l’application officielle, Sky communiquera les principales nouvelles aux utilisateurs par le biais de simples messages sur WhatsApp.

Les utilisateurs qui veulent Activate les mises à jour via le chat doivent uniquement se connecter à ce lien et terminer la procédure d’activation en quelques secondes. Après avoir activé les mises à jour sur WhatsApp, vous pouvez tout annuler à tout moment, supprimer les conversations Sky ou désactiver les notifications.

Le service WhatsApp est évidemment Gratuit. Les développeurs ont également proposé un important garantie aux utilisateurs: dans tous les cas, l’envoi de messages n’expirera jamais dans les pratiques invasives ou de spam.