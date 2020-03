Après la fermeture de sa startup, le vétérinaire technique a lancé Silver Lining pour aider les personnes touchées par des licenciements à trouver un nouvel emploi – .

Chris Brownridge est le fondateur de Silver Lining. (Photo gracieuseté de Chris Brownridge)

Lorsqu’il a lancé sa propre startup il y a plus de deux ans, Chris Brownridge a poursuivi le même rêve qui attire d’innombrables entrepreneurs. Mais quand il a fermé GawkBox l’été dernier et a dû laisser tout le monde partir, la prochaine idée de Brownridge consistait à aider les personnes touchées par les licenciements.

Brownridge, qui a passé du temps chez Google et Vungle, dirige maintenant Silver Lining, un site Web visant à mettre en relation les demandeurs d’emploi et les recruteurs dans l’industrie de la technologie et à atténuer la perte d’emplois.

Le site rationalisé est une réponse au chaos non organisé des feuilles de calcul qui semblent apparaître dans les entreprises à la suite d’une réduction des effectifs ou d’une fermeture. Brownridge les connaît bien, car il en a construit une pour ses employés de GawkBox, une plate-forme qui a permis aux téléspectateurs de flux de jeux de donner un pourboire aux streamers de jeux en téléchargeant et en utilisant des applications et employait autrefois 21 personnes.

«Il semblait que chaque fois, tout était vraiment en désordre. Les informations n’étaient pas standardisées », a déclaré Brownridge à propos des feuilles de calcul. Si je cherchais à recruter des talents, il serait impossible de revoir le profil et d’avoir une idée de qui ils sont, de ce qu’ils recherchent et même de les contacter dans de nombreux cas. »

Silver Lining permet aux demandeurs d’emploi de créer un profil gratuit sur le site qui promet de mettre leurs informations à la disposition des recruteurs pour les entreprises de technologie partout aux États-Unis.Les recruteurs paient 29 $ par mois pour accéder à un tableau de bord rempli de CV de demandeurs d’emploi. Les nouveaux profils de candidats sont livrés dans leur boîte de réception et ils peuvent contacter autant de recrues qu’ils le souhaitent.

Jusqu’à présent, Silver Lining a attiré près de 1 000 profils et 100 recruteurs.

Une capture d’écran détaillant ce à quoi les recruteurs peuvent s’attendre s’ils s’abonnent à Silver Lining. (Image doublure argentée)

Brownridge a observé de grandes mises à pied chez WeWork et Expedia, par exemple, et connaît le défi des deux côtés de l’équation. Il encourage les employeurs à être aussi transparents que possible et à s’appuyer sur des entreprises telles que Silver Lining comme ressource avant que les mauvaises nouvelles ne tombent.

“Il y a une sensibilité et une stigmatisation autour des licenciements, et les entreprises en particulier souhaitent souvent contrôler la diffusion du message”, a-t-il déclaré. «Ils ne font savoir aux personnes touchées, dans de nombreux cas que le jour de, ce qui rend plus difficile d’être une ressource avant cela.»

Du point de vue des employés, la nouvelle d’une mise à pied est souvent un choc et la première réaction de nombreuses personnes est celle de la panique ou du désespoir. Brownridge veut qu’ils prennent du recul et se rendent compte qu’il existe des ressources.

Beaucoup de recruteurs se sont inscrits, plus que ce à quoi nous nous attendions, car il y a une telle soif de talents en ce moment.

“Heureusement, nous sommes dans une économie en ce moment – et j’espère que le coronavirus n’affecte pas trop cela – il y a une forte demande de talents. Et je pense que nous voyons cela en particulier sur Silver Lining », a-t-il déclaré. «Nous avons fait recruter beaucoup de recruteurs, plus que ce à quoi nous nous attendions, car il y a une telle soif de talents en ce moment.»

Silver Lining a attiré une gamme variée de profils en termes de fonction – ingénieurs, concepteurs, ventes et marketing. Après que WeWork a licencié des milliers de personnes l’automne dernier, Silver Lining a vu un pic chez les architectes d’intérieur.

Le site propose un tableau des emplois, qui coûte 99 $ pour un poste et obtient la liste affichée pendant quatre semaines dans un e-mail de demandeur d’emploi. Les recruteurs qui s’inscrivent paient la moitié pour l’accès au site d’emploi.

Lorsqu’on lui a demandé si la doublure argentée serait un monde dans lequel Silver Lining devait fermer en raison de plus de licenciements nulle part, Brownridge a gloussé et a dit qu’il n’avait pas pensé aux choses de cette façon. Mais en tant que réalisateur et fondateur de startup, il sait que les chances sont contre les chances de succès et la majorité des startups ont fermé leurs portes en quelques années.

«Les licenciements vont toujours exister, que ce soit les grandes entreprises qui ont besoin de réduire leurs effectifs ou des situations comme la mienne à Gawkbox», a-t-il déclaré. «Les gens réintégreront toujours le marché du travail, à cause de ces événements ou pour d’autres raisons. La façon dont nous y pensons est qu’il existe des moyens plus intéressants de fournir des ressources aux personnes concernées. »