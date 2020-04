Après l’arrêt, Boeing s’apprête à reprendre la production d’avions commerciaux – .

Des jets de Boeing 767 prennent forme dans l’usine de la compagnie à Everett, Washington (Boeing Photo)

Boeing dit qu’il prévoit de reprendre toute la production d’avions commerciaux dans la région de Puget Sound à partir de la semaine prochaine, plus de trois semaines après la fermeture des opérations en raison de l’épidémie de coronavirus.

Environ 27 000 employés seront ramenés sur des sites de travail allant de l’usine de gros-porteurs de Boeing à Everett à son site de production 737 à Renton, selon une approche progressive, a indiqué la société dans un communiqué.

Boeing a déclaré qu’il prenait des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de ses employés.

«La santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et de leurs communautés est notre priorité commune», a déclaré Stan Deal, président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes. «Cette approche progressive garantit que nous avons une base d’approvisionnement fiable, que notre équipement de protection individuelle est facilement disponible et que nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour reprendre le travail essentiel pour nos clients.»

Les employés de Puget Sound pour les 737, 747, 767 et 777 reviendront dès le troisième quart de travail le 20 avril, la plupart d’entre eux retournant au travail le 21 avril, a indiqué Boeing. Les employés du programme 787 reviendront dès le troisième quart de travail le 23 avril, la plupart d’entre eux retournant au travail le 24 avril.

Le programme 737 reprendra ses efforts pour redémarrer la production du 737 MAX – qui a été suspendu non seulement en raison de problèmes de coronavirus, mais également en raison des conséquences de l’échouement mondial de la flotte de MAX.

Cette semaine, Boeing a commencé à intensifier ses opérations de production pour des projets de défense tels que des avions de patrouille maritime P-8 Poseidon pour la marine américaine et des pétroliers KC-46 pour l’armée de l’air. Ces opérations impliquent environ 2 500 employés.

Les opérations de l’usine Boeing de Caroline du Sud 787 restent suspendues tandis que la société évalue comment reprendre la production en toute sécurité.

L’opération d’assemblage d’avions de Boeing est considérée comme une activité essentielle et, à ce titre, elle est exonérée de l’ordre de séjour à domicile de l’État de Washington. Néanmoins, la société a suspendu les opérations de Puget Sound le 25 mars, à la suite d’informations selon lesquelles un inspecteur de l’usine d’Everett avait contracté COVID-19 et était décédé. À l’époque, Boeing a signalé que 25 employés de la région de Puget Sound avaient été testés positifs pour le virus.

Au cours de la fermeture de plusieurs semaines, Boeing a mené des opérations de nettoyage en profondeur et mis en place des politiques de travail plus strictes, conformément aux directives fédérales et étatiques. Aujourd’hui, la société a déclaré qu’elle suivait ces pratiques:

Heures de départ décalées pour réduire le flux des employés arrivant et quittant le travail.

Contrôles visuels tels que les marquages ​​au sol et la signalisation pour créer une distance physique.

Les masques seront obligatoires pour les employés des sites Boeing de Washington. Les employés sont fortement encouragés à apporter leur propre masque de procédure ou couvre-visage; ceux qui ne disposent pas d’un masque en recevront un.

Fournir l’équipement de protection individuelle requis aux employés travaillant dans des zones où l’éloignement physique ne peut être maintenu pendant une période prolongée.

Demander aux employés d’effectuer des contrôles d’autosanté avant de venir au travail et de rester à la maison s’ils sont malades.

Contrôle du bien-être des employés au début de chaque quart de travail et contrôle volontaire de la température dans de nombreux sites de fabrication.

Recherche de contacts lorsqu’un employé est positif pour COVID-19 afin de réduire le risque pour ses coéquipiers.

Les réunions virtuelles continues et les employés qui peuvent travailler à domicile continueront de le faire.

Transport et espaces communs ajustés pour l’éloignement physique.

Fournir des stations de lavage des mains dans les zones très fréquentées et des produits de nettoyage supplémentaires.

Boeing a déclaré que les mesures renforcées se poursuivront jusqu’à ce que les conditions permettent un retour au travail normal et aux processus de nettoyage.