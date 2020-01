Après le burn-out au démarrage, Kyle Kesterson de Seattle se remet en route et lance un portail pour les rituels – .

Kyle Kesterson en Israël. (Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

Plongeant dans ce qu’il a appelé l’un des plus jolis bols de guacamole qu’il ait jamais rencontrés, Kyle Kesterson a envoyé un courriel dans un café à Oaxaca, au Mexique, quelques jours après avoir sonné la nouvelle année à la plage avec 150 «humains incroyables». L’aventure est toujours en plein effet pour le technicien itinérant de Seattle, qui a dit qu’il n’avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait sa vie une heure devant son visage quand il a quitté le café.

Cela fait à peine deux ans que Kesterson, le vétéran de la startup et entrepreneur en série, a lancé une cascade “Get Your Own Kyle” invitant les gens à lui dire où il devrait aller, ce qu’il devait faire et pourquoi il devait le faire.

Il peut sembler que j’ai abandonné la technologie, mais en fait, je viens de passer par un chapitre de réinitialisation à partir du burnout de démarrage.

Après avoir visité 20 pays sur les cinq continents et 22 États des États-Unis, Kesterson a fait certaines des suggestions et trouvé d’autres intérêts et idées à prendre en compte. Son dernier projet est Which Ritual, un référentiel de rituels variés du monde entier – chants, méditation, mouvement, etc. – qui peuvent être triés par type, calendrier et résultat selon ce que l’utilisateur cherche à exploiter ou à réaliser.

Kesterson, dont le passé comprend le travail à la Startup Week, TechStars, Giant Thinkwell (qui est devenu Haiku Deck) et Freak’n Genius (plus tard Campfire), apprend constamment des gens qu’il rencontre et des expériences dans lesquelles il s’investit.

Son mantra pour quiconque fait quelque chose est de continuer à grandir et à trouver des moyens de rendre la vie meilleure autour de vous, et cela vaut pour tous ceux qui poursuivent encore divers rêves technologiques à Seattle ou ailleurs.

“Il peut sembler que j’ai abandonné la technologie, mais en fait, je viens de passer par un chapitre de réinitialisation à partir du burnout au démarrage”, a déclaré Kesterson. «J’adore la technologie en tant qu’utilité et son évolutivité, mais j’ai trouvé que la culture qui la met sur un piédestal est malsaine et erronée.»

Dans son prochain e-mail, Kesterson a déclaré qu’il se dirigeait vers les montagnes du Mexique pour voir des millions de papillons monarques pendant leur migration. Il a fini par se retrouver coincé pour ce qu’il a appelé une mésaventure très boueuse et pieds nus. «Je reviens juste à mon ordinateur», a-t-il écrit.

Continuez à lire pour notre Q & A:

«Arrière-cour» de Kyle Kesterson lors d’un passage à Puerto Escondido, au Mexique. (Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

.: Où étiez-vous?! Sérieusement, où étiez-vous… parlez-nous un peu du voyage depuis notre dernière conversation il y a presque deux ans.

Kyle Kesterson: Depuis que nous avons parlé pour la dernière fois, j’ai voyagé dans 20 pays sur les cinq continents et 22 États des États-Unis, prenant occasionnellement des projets clients, rencontrant des êtres humains incroyables de tous les horizons et, franchement, voyant à quel point je suis mal à l’aise avoir.

Nous avons parlé la dernière fois lorsque j’ai publié mon projet Get Your Own Kyle, demandant à la communauté d’aider à concevoir le prochain chapitre de ma vie. Parmi les 27 projets reçus, j’en ai choisi deux. L’un m’a emmené en Espagne pour construire une capsule temporelle spatiale, où nous avons aidé à créer une empathie transgénérationnelle à travers une expérience guidée, qui a ensuite été enregistrée, envoyée à un satellite SETI et dirigée vers Alpha Centauri. L’idée est que l’humanité peut voyager devant elle à un moment donné, disons 100-1000 ans, recevoir la transmission et obtenir un instantané de la vie sur Terre en ce moment.

Le deuxième projet m’a emmené en Écosse, pour aider à mettre sur pied une expédition de spéléologie dans le but de protéger les grottes magiques de TAYOS en Amazonie équatorienne. En provenance d’Écosse, j’ai été invité en Israël dans le cadre du programme REALITY de la Schusterman Foundation avec 50 autres conteurs et cadres, principalement de l’industrie du divertissement à Hollywood. J’ai été invitée de nouveau en Israël un an plus tard pour animer l’édition Voyage de REALITY, composée de nomades numériques et d’entrepreneurs du secteur du voyage et de l’hôtel.

Kyle Kesterson et son chien, Bean, travaillant à Yosemite, en Californie (photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

À un moment donné, je suis retourné aux États-Unis et, en raison de mon style de vie vanlife vivant de mon Winnebago Travato, j’ai attiré l’attention de la société. Ils m’ont embauché pour aider à créer et à diriger une initiative de lancement majeure pour trois nouveaux véhicules récréatifs. C’était tout à fait une expérience de maillage travail-vie!

Le long du chemin, un tourbillon d’expériences sauvages à travers le Portugal, l’Espagne rurale, la France, l’Angleterre, la Lituanie, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, partout aux États-Unis, jusqu’au Mexique et plus encore.

Un effet secondaire inattendu avec le voyage, je suis souvent invité à assister et à participer à des rituels et des cérémonies, à apprendre des prêtres, des rabbins, des moines, des yogis, des chamans, des sorcières, des druides, des guérisseurs, des chefs, des artistes et des voyants. Étant un sceptique curieux et en bonne santé, je me suis étendu aussi loin que possible dans mes zones de confort. Depuis que j’ai adopté des rituels pour faire partie de ma vie quotidienne, et le germe de l’un de mes nouveaux projets.

GW: Quelle part de ce que vous avez fait ou vu est née de l’idée «Get Your Own Kyle»?

KK: L’expérience Get Your Own Kyle a aidé à mettre un peu de structure sur quand et où je devais voyager. Entre ces dates, il y avait beaucoup de caprice et de sérendipité, d’explorer tellement le monde et tellement de moi-même.

Dans l’ensemble, Get Your Own Kyle a été un succès surprenant. J’ai travaillé sur des projets audacieux qui mènent à des histoires encore plus sauvages, j’ai prolongé ma piste pour continuer d’aventurer, de vivre, d’apprendre et de grandir, et de rencontrer tant de personnages humains incroyables, talentueux et étranges. Il ondule encore aujourd’hui.

Kyle Kesterson a lancé Which Ritual comme moyen de collecter des informations sur divers rituels sur lesquels les gens comptent dans le monde. (Quelle capture d’écran Rituel)

GW: Parlez-nous de quel rituel. Depuis combien de temps travaillez-vous dessus? Qu’est-ce que cela implique d’un point de vue technologique… application, etc.?

KK: Après ces années de voyage et d’embauche de clients pour un coaching de développement personnel, je me rappelle régulièrement un besoin profond de rituels. La culture occidentale souffre d’un manque de rituels. Alors que je commençais à les assumer dans ma propre vie, et voulant savoir ce qui existe d’autre, j’ai cherché un référentiel unique qui les a décomposés, ou pourquoi les faire, mais je n’ai pas pu en trouver un. Je l’ai donc créé.

J’ai d’abord commencé par développer une version d’application mobile, en faisant toute l’interface utilisateur / UX, mais j’ai ensuite réalisé combien de temps cela prendrait, ou ce serait cher à mettre sur le marché. J’ai donc mis au rebut la version plus grande pour la première, la version plus scrappée, et j’ai utilisé les outils dont je disposais. En le rassemblant sur un site Squarespace personnalisé et en embauchant deux humains incroyables pour aider avec le contenu, nous l’avons construit ensemble en environ deux mois et avons publié la v1 actuellement disponible.

Mon sentiment d’identité et d’estime de soi était attaché aux résultats. Ce n’était pas sain, et peu importe combien j’ai trouvé le succès matériel, je me suis retrouvé de plus en plus loin de l’accomplissement réel.

Nous avons lancé avec les 75 premiers rituels, originaires du monde entier, ou développés en interne. Vous pouvez trier selon le RÉSULTAT que vous recherchez – mise à la terre, clarté, énergie, libération, guérison, etc.; par TYPE – respiration, méditation, nourriture, sexe, mouvement, etc., et PAR TEMPS – matin, soir, semaine, lune, etc.

Sur la feuille de route à venir, j’ai une série de fonctionnalités en cours de construction qui feront évoluer le système hors de Squarespace, et plus dans la poche en tant qu’expérience mobile. Nous sommes sur le point de lancer la deuxième version qui propose des rituels audio-guidés pour une expérience relaxante. Il est actuellement entièrement gratuit.

Également sur le site, j’ai créé un guide de réflexion ultime de 188 questions, pour réfléchir et intégrer 2019, puis gagner en clarté et définir des intentions pour 2020. Il a été téléchargé dans 97 pays ce mois-ci, et j’ai organisé des éditions de groupe en ateliers comme Je voyage.

Parachutisme à Puerto Escondido, Mexique. (Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

GW: Quelle est votre principale source de revenus / comment survivez-vous?

KK: Le travail indépendant et le conseil sont ma principale source de revenus. Les gens cherchent à savoir sur quoi ils travaillent et me demandent si je peux aider d’une manière ou d’une autre, généralement avec la conception, l’illustration, la photographie, la direction créative, le développement de produits, la stratégie ou le développement d’initiatives marketing uniques. J’essaie de garder mes coûts bas et ma piste se prolonge devant moi. Je suis toujours ouvert à entendre ce sur quoi les gens ou les entreprises travaillent!

GW: Quelles sont les plus grandes leçons – amusantes, pas si amusantes – de ce style de vie que vous avez adopté?

KK: Toutes les leçons, en particulier celles qui n’étaient pas amusantes, ont été d’excellents cadeaux. Avec le voyage régulier, n’ayant pas passé plus de trois semaines dans un seul endroit, j’ai appris combien il est important de maintenir les rituels, en particulier pour l’échouement. À mon tour, j’ai également été témoin de l’écart qui existe, en particulier en Occident, où une grande partie de nos souffrances modernes peuvent aider à être atténuées par de simples rituels. Les rituels aident à fonder, créer de la clarté, libérer et guérir, se connecter avec soi-même et les autres, et plus encore.

Une autre leçon concerne l’inconfort. Nos plus grands cadeaux, enseignants et accès à une vie plus complète, vivent toujours au-delà de ce qui est confortable. Trouver du confort dans l’inconfort est un muscle qui peut être cultivé, mais nous pouvons aussi plonger directement. De toute façon, non seulement nous serons OK, nous prospérerons et nous sentirons tellement plus vivants.

Posant avec un ami dans l’Utah. (Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

Et la plus grande vérité récurrente du mode de vie, c’est que la réalité est entièrement subjective. Votre réalité, et donc la façon dont vous jugez ce qui est bien ou mal, n’est qu’une histoire qu’on vous a racontée et que vous continuez de vous raconter. Chaque version unique de la réalité prend sa forme et son sens, sur lesquels nous construisons nos vies, nos besoins et nos désirs, mais ils sont tous construits sur une lignée d’histoires, qui se cristallisent en une idéologie rigide. Apprendre et incarner cela comme un filtre principal dans ma vie a créé de la flexibilité et un profond sentiment d’empathie et de compassion pour tous les horizons, peu importe si je suis d’accord avec leur approche sur la façon dont ils répondent à leurs besoins.

Malgré les défis et les boules de courbe variés que la vie présente, il est devenu possible de les naviguer avec grâce, gratitude, perspective et humour.

GW: Êtes-vous déjà retourné à Seattle? Envie de ce que vous avez abandonné concernant la technologie, etc.?

KK: Cela fait environ un an et demi depuis que je suis à Seattle, mais je prévois un voyage ce printemps pour voir des visages familiers. Encore plus tôt s’il y a un projet amusant à travailler.

Il peut sembler que j’ai abandonné la technologie, mais en fait, je viens de passer par un chapitre de réinitialisation à partir du burnout de démarrage. Je me suis épuisé parce que mes priorités pour «réussir» venaient d’un lieu de besoin de faire mes preuves, soit à moi-même, soit aux autres. Mon sentiment d’identité et d’estime de soi était attaché aux résultats, et cela me rendait très ambitieux. Ce n’était pas sain, et peu importe à quel point j’ai trouvé le succès matériel, ou était vu par mes pairs, je me suis retrouvé de plus en plus loin de l’accomplissement réel.

La technologie est toujours sur la table pour explorer, si c’est le véhicule nécessaire pour résoudre tout ce qui se trouve devant moi. J’adore la technologie en tant qu’utilité et son évolutivité, mais j’ai trouvé que la culture qui la met sur un piédestal est malsaine et erronée.

Kyle Kesterson à Joshua Tree, Californie (Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

GW: Sur la base de ce que vous avez fait, quel conseil donneriez-vous à quiconque envisage la vie d’une startup ou un emploi au hasard dans un géant de la technologie… et si c’est la bonne voie?

KK: Il n’y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise voie. Il y a des décisions qui mènent à plus de friction ou de flux, qui permettent la vie ou la diminuent, et chaque décision a toujours des compromis. Êtes-vous actuellement ravi de vous lever chaque jour et de faire ce que vous faites? Si oui, continuez à le faire. Si non, changez-le. Continuez simplement à grandir et à trouver des moyens d’améliorer la vie autour de vous. Ou non, ça va aussi.

En ce qui concerne les startups en particulier, demandez-vous, pourquoi voulez-vous en faire une? Vous souciez-vous suffisamment du problème pour risquer votre santé et vos relations? Savez-vous ce qui vous alimente vraiment? Et si vous ne vous retrouvez pas avec une sortie ou toute autre forme de validation, le feriez-vous toujours? Regardez ceux que vous admirez, qui l’ont fait – ont-ils la santé, les relations et la qualité de vie qui, selon vous, vous satisferont?

Je recommande fortement de plonger en un seul, car il s’agit d’un autocuiseur incroyable pour apprendre et grandir. Connaissez simplement vos limites, continuez à vous connaître et à défier votre ego, et développez des rituels sains qui en font un marathon. Et avec les co-fondateurs, établissez un rythme efficace de dialogue transparent et ouvert. Abordez tout. Ne prenez rien de personnel. Continuez à grandir et à vous soucier des personnes affectées par votre travail.

Pour moi, et comment je prends des décisions, mon plus grand facteur décisif est toujours, “qu’est-ce qui mènera aux meilleures histoires pour mes petits-enfants?”

(Photo gracieuseté de Kyle Kesterson)

GW: Quelle est la prochaine étape? Où?!

KK: Je suis actuellement à San Juan Del Cabo au Mexique. Après avoir rencontré un collègue voyageur et entrepreneur du Portugal, pendant le Nouvel An sur les plages de Puerto Escondido, nous avons décidé de faire un hackathon de style Startup Weekend pour voir ce qui pourrait en résulter. Il en est résulté un projet que nous appelons Life Dive, qui aide les gens à entrer plus hardiment dans leur propre vie. Il propose des histoires inspirantes, une programmation guidée pour prendre des décisions de vie inconfortables, mais gratifiantes, et des services tels que le coaching 1-1 et les cerveaux de responsabilité de groupe. Aujourd’hui même, nous avons lancé un programme Mastermind Goal-Crushing.

J’ai également écrit un livre de plus de 300 pages qui compile mes histoires, mes apprentissages et mes perspectives, combiné avec mes photographies de tous les globe-trots. Commençons maintenant à chercher un agent et un éditeur pour le publier.

Au-delà de cela, je ne peux pas voir plus de quelques jours devant mon visage avec où je vais et sur quoi je travaille ensuite.

