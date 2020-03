Après le jeu, Zoom abandonne le code Facebook de Snooping depuis l’application iOS

Suite à la révélation de Motherboard, vendredi 27 mars, selon laquelle Zoom partageait les informations des utilisateurs avec Facebook via son application iOS, le service de visioconférence populaire a déployé une mise à jour pour les utilisateurs iOS.

Zoom a supprimé le code de partage de données de l’application, indiquant à Motherboard dans un communiqué que la fonctionnalité “Connexion avec Facebook” a été mise en œuvre “afin de fournir à nos utilisateurs un autre moyen pratique d’accéder à notre plate-forme”.

Cette fonctionnalité de connexion – présente sur plusieurs applications – est appliquée à l’aide d’un SDK Facebook (kit de développement logiciel) qui connecte les utilisateurs de l’application à l’API Graph de Facebook (Application Programming Interface) lorsque l’application est lancée. Le SDK peut ensuite partager des informations avec des tiers, même si un utilisateur n’a pas de compte de réseau social avec Facebook.

Facebook oblige les créateurs d’applications à partager ces informations avec les utilisateurs dans les politiques de confidentialité, mais Zoom n’a pas mentionné explicitement que la société de médias sociaux aurait accès aux données des utilisateurs s’il n’y avait pas de compte lié.

Zoom dit avoir été “récemment informé que le SDK Facebook collectait des données inutiles sur l’appareil” et a depuis supprimé le code et une version mise à jour de l’application iOS est désormais disponible sur l’App Store.

Selon la déclaration de Zoom à la carte mère, l’application ne partage aucune information sensible, comme les noms d’utilisateurs, les e-mails et les numéros de téléphone, mais “inclut des données sur les appareils des utilisateurs tels que le type et la version de l’OS mobile, le fuseau horaire de l’appareil, l’OS de l’appareil, modèle et support de l’appareil, taille de l’écran, cœurs de processeur et espace disque “. Cela coïncide avec les conclusions de la carte mère de la semaine dernière.

La carte mère a depuis essayé l’application iOS mise à jour et a constaté que Zoom a en effet cessé d’envoyer des données à Facebook lorsque l’application est lancée.

Dans la section “ Quoi de neuf ” de l’application, Zoom indique que, malgré la suppression du SDK Facebook, les utilisateurs pourront toujours se connecter avec leurs comptes Facebook s’ils en ont un. Il a été recommandé aux utilisateurs de mettre à jour l’application pour activer les modifications.

Zoom a présenté des excuses pour cette “omission” et la société affirme qu’elle “prend la confidentialité de ses utilisateurs très au sérieux”.