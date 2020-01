après le non de Google, les smartphones navigueront avec TomTom

L’année dernière, Le président américain Donald Trump il a ajouté à liste noire des entreprises ce qui peut mettre la sécurité du pays en danger, même la grande entreprise de Shenzhen, l’empêchant, sauf autorisation du Département américain du Commerce, d’acheter pour faire des affaires avec des entreprises américaines.

Les raisons de ce choix et les conséquences qui en découlent

Apparemment, la raison aurait été justifiée par la peur que les Chinois soient capables d’intercepter les communications à travers des appareils Huawei et de les empêcher de pénétrer le marché des réseaux 5G. Nous ne savons pas s’il s’agit vraiment d’une question de sécurité nationale ou s’il s’agit en fait d’un moyen de réduire la concurrence en 5G, mais ce choix a indubitablement eu des conséquences pour le marché américain. Dans les appareils existants, toutes les applications déjà installées resteront fonctionnelles, tant qu’elles seront compatibles avec la version d’Android en leur possession. Toutefois de nombreuses fonctionnalités de Google cesseront de fonctionner, et parmi les plus importants, il se démarque Google Maps.

Que se passera-t-il désormais? Tout d’abord, Huawei a réorganisé son système de navigation par satellite sur la base d’un accord avec TomTom et développera des applications spéciales pour leurs smartphones qui fonctionnent grâce aux cartes de la société néerlandaise. Bien sûr, Huawei travaille également au développement d’autres applications qui fonctionnent spécifiquement sur leurs appareils, pour un investissement d’environ un milliard de dollars. Ce n’est pas un hasard si l’année dernière la société a organisé le Journée des développeurs Huawei, qui a eu lieu à Milan en novembre dernier. L’idée est d’encourager les développeurs (italiens mais pas seulement) à créer des services basés sur un nouveau système d’exploitation créé spécifiquement pour Huawei et nommé HarmonyOS, créant une gamme complète d’appareils fonctionnant avec ce système et pas seulement avec des smartphones.