après le télégramme d’adieu reste la seule application pour les conversations secrètes

signal c’est un nouveau Applications Android et iOS dont le but est d’assurer une messagerie sécurisée. Promu avec brio par des experts en sécurité informatique tels qu’Edward Snowden et d’autres personnalités éminentes, il vise à assurer la création d’un environnement de chats secrets qui comprend non seulement de simples conversations textuelles, mais aussi des appels, des appels vidéo et des connexions de groupe.

Après la déclaration officielle de la Fermeture du télégramme demandé en Italie par la FIEG, il semble que ce système soit le seul moyen de garder le secret personnel et professionnel en ligne. Notre identité est cachée derrière un système qui utilise un algorithme sophistiqué de cryptage avancé basé sur la logique sans journal. Annuler le soi-disant “empreinte digitale” typique des entreprises comme Facebook, dépositaire de bases de données entières contenant nos informations personnelles, nos messages et nos habitudes de navigation via PC et téléphones. Voyons comment cela fonctionne et quelles peuvent être ses limites.

Signal est le nouveau WhatsApp, il essaie de compenser le manque éventuel de télégramme avec de nouvelles fonctions

Si nous installons l’application et l’utilisons dans nos appareils, nous remarquons immédiatement qu’il s’agit d’une solution simple et immédiate pour maintenir un statut actif avec les contacts. Rien de hilarant comparé à Telegram, dont le secret est lié par les accords serveur-client recherchés par le créateur Pavel Durov. Serrer l’étau sur intimité qui, en Italie, décrète la fermeture prématurée potentielle du circuit de connexion et de partage.

Signal pour Android et iOS semble être la meilleure solution alternative à WhatsApp mais pas à Telegram. Permet l’utilisation de chats secrets en mode texte mais aussi pour les appels vocaux et les contacts vidéo: De ce point de vue, les points faibles ne sont pas considérés sauf la convivialité à la limite de la simplicité. Aucun jeu d’autocollants et l’impossibilité de créer des maxi groupes, canaux et bots typiques des environnements de partage qui alimentent l’idée du nouveau Dark Web.Une solution décentralisée par rapport à WhatsApp et open-source plus connus.

Conçue pour les petits groupes, la nouvelle application garantit toujours partage de photos, vidéos, documents et autres fichiers importants mais n’agit pas comme un agrégateur de chaînes et de super groupes. Si votre intention est de maintenir la confidentialité avec vos contacts, c’est l’application meilleure alternative à WhatsApp. Il offre des fonctions essentielles avec une interface simple, sans publicité et sans exploration de données.