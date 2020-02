après les cadeaux importants vient le nouveau service

Iliad Italie a provoqué un changement majeur dans le concept des soi-disant promos mobiles. Dans le but de renverser le cliché des opérateurs qui profitent des clients, il a reconnu transparence et une grande efficacité commerciale avec faible coût.

Au cours de ces mois, il a réussi à passer de la première année à l’opérateur pour être recommandé dans 98% des cas. Tout cela grâce à des offres telles que «Giga 50«Et à toute une série de promesses tenues dans le temps. Pour intéresser le consommateur, ce sont les coûts fixes ainsi que les nombreux services gratuits qui consacrent une popularité de près de 5 millions d’utilisateurs.

En 2020, nous avons également commencé à parler d’un service important que tout le monde, absolument tout le monde, attendait avec impatience. Payer pour cette nouvelle promesse sera TIM, Wind, Tre et Vodafone. Voici ce qui s’en vient.

Iliade: promet toujours de tenir, le cadeau est incroyable

Absurde que beaucoup de gens se soient appuyés sur un nouveau manager en si peu de temps. Il n’a pas fallu longtemps pour convaincre une grande partie de la population de participer à la révolution. avant service nous sommes à un niveau élevé pour l’opérateur français dirigé par Benedetto Levi.

Pendant que les techniciens perfectionnent les antennes propriétaires avec Internet 4G Plus des évaluations importantes sont également en cours pour d’autres secteurs. Certainement, téléphonie fixe pour lesquels des avancées fondamentales ont été exprimées grâce aux dernières interventions du PDG de la division Italie.

Dans un récent discours, en fait, il a été dit que d’ici à 2024 nous aurons l’occasion de compter sur l’apport d’un composant pour le téléphone résidentiel. Tout se passera probablement autour des nouveaux Réseaux 5G avec un système de diffusion de signaux à très haute vitesse et à faible coût. Il ne faut pas non plus exclure la coprésence du Fibre optique face à une nouvelle infrastructure propriétaire qui garantira un Internet à bas prix à tous les Italiens.