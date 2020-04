Après les correctifs des failles Mac, Zoom corrige le programme d’installation de macOS de type logiciel malveillant dans la dernière mise à jour

Après avoir écrit une note d’excuses plus tôt dans la journée, corrigé deux graves failles Mac et détaillé un plan pour améliorer sa sécurité, sa confidentialité et sa transparence, Zoom a également corrigé son programme d’installation “de type malware” avec la dernière mise à jour macOS.

Au cours de la dernière semaine, nous avons constaté un certain nombre de problèmes de sécurité et de confidentialité avec le populaire service d’appel vidéo Zoom. Ceux-ci incluaient l’envoi discret de données à Facebook, des publicités trompeuses sur le chiffrement des appels, deux failles Mac qui pouvaient donner aux pirates un accès à la webcam, au micro et à la racine, et ce qui était décrit comme un programme d’installation de macOS «malveillant».

Felix Seele, qui a découvert le problème du programme d’installation appelé Zoom, pratique un abus des scripts de préinstallation en chargeant le logiciel sur un Mac sans qu’un utilisateur clique sur installer.

Aujourd’hui, il est heureux d’annoncer (via The Verge) qu’après 48 heures, Zoom a résolu les problèmes. Il a même noté qu’il était «impressionné» par la nouvelle implémentation de Zoom et qu’ils l’avaient fait de la bonne façon.

«Ils ont complètement supprimé les éléments de préinstallation, vous devez donc maintenant cliquer sur le programme d’installation comme il se doit», explique Seele dans un message à The Verge. La fausse invite a également été supprimée afin que les utilisateurs doivent spécifiquement cliquer sur et installer Zoom. «Je dois dire que je suis impressionné», déclare Seele. “Je m’attendais à ce qu’ils changent peut-être la boîte de dialogue, mais comme l’aspect” zéro clic “était si important pour eux, je pensais qu’ils s’en tiendraient au truc de préinstallation.”

Zoom a certainement répondu rapidement et de manière appropriée avec des correctifs de sécurité et de confidentialité. Les correctifs et mises à jour récents ainsi que les excuses de la société et le plan d’action de 90 jours rétablissent-ils votre confiance dans le service? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

Quant à la récente croissance de la société, elle est passée de 20 millions de 10 millions d’utilisateurs quotidiens à 200 millions le mois dernier. Comme l’a noté The Verge:

Zoom passera désormais les trois prochains mois à résoudre tous ces problèmes, car il s’efforce d’éviter d’être victime de son propre succès. Zoom a également révélé plus tôt aujourd’hui qu’il y avait 10 millions de participants à la réunion quotidienne en décembre, et ce chiffre est maintenant passé à 200 millions pendant la pandémie en cours.

