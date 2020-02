après les problèmes de Ford et Renault pour Honda et Toyota

Dans le monde des moteurs, il y a de la place pour un nouveau scandale. Après les problèmes techniques constatés pour les dotations franco-américaines de Renault et Ford, il y a place pour un nouveau cyclone de voitures défectueuses à venir dans les rangs des Japonais Honda et Toyota. Les deux sociétés peinent à retirer de nombreux véhicules en raison de dysfonctionnements congénitaux des systèmes de sécurité.

Toyota et Honda au centre du scandale: des voitures retirées pour une mise à jour des systèmes de sécurité

Certaines voitures sont vulnérables à certains problèmes mécaniques importants, tels que ceux dus à moteurs et à batterie qui équipait les voitures Ford et Renault. MAIS parfois les problèmes sont plus limités et, pour ainsi dire, limités à la seule sécurité. Le cas de airbags défectueux couvre toute une gamme de voitures défectueuses comme Toyota:

Corolla: vendue de 2011 à 2019

Matric: commercialisé de 2011 à 2013

Avalon: sur le marché de 2012 à 2018

Selon les faits, il semble que les systèmes de sécurité ne s’ouvrent pas en raison d’un remblai interférence électrique ce qui empêche le bon fonctionnement. Installez simplement un filtre et tout sera résolu.

Entre les rangées de Hondaà la place, nous parlons de certains modèles ayant des problèmes similaires: accord enregistré entre 1998 et 2000, civique (1996-2000), CR-V (1997-2001), Odyssée (1998-2001) éd EV Plus 1997-1998. Dans ce dernier cas, le dilemme se trouve dans le mécanisme d’ouverture que s’il est activé, il libère suffisamment de pression pour comprimer l’emballage métallique jusqu’à ce qu’il provoque des éclats qui nuiraient à la sécurité des passagers. Les modèles, ces derniers, sont principalement présents sur les marchés américain et canadien.