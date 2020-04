après que la taxe sur les voitures soit en guerre contre la taxe, comment l’éviter

Après le timbre de voiture les Italiens devront faire face à un nouvelle taxe qui s’applique aux comptes courants actifs en 2020. C’est une taxe récurrente mais dont frais ils peuvent être remettre grâce à une procédure qui évite le paiement. Voici comment procéder.

Droit de timbre pour le compte bancaire ou postal

la cachet du compte courant s’applique à tous ceux qui ont un profil de gestion financière postale ou bancaire. Il s’agit d’un atout qui s’applique indifféremment aux particuliers ou aux entreprises qui transfèrent ou non de l’argent vers et depuis leur compte.

Introduit avec le D.P.R. n. 642 de 1972 a subi diverses modifications, mais a considérablement favorisé un régime de revenu millionnaire pour l’État contre les demandes économiques suivantes payables par le contribuable:

34,20 euros pour les particuliers

100 euros pour les entreprises

Les consommateurs protestation après la désapprobation manifeste avant la taxe sur les voitures. Heureusement, le système de paiement obligatoire peut être fait éviter dans le cas où le montant moyen d’argent est inférieur à 5000 euros par an. En effet, en dessous de ce seuil de référence, les dispositions du précédent décret ne s’appliquent pas. Les comptes courants de:

administrations publiques

détenteurs des relations entre les organes de gestion et Confid

les organisations à but non lucratif à caractère associatif composées de petites et moyennes entreprises

ceux qui gagnent un ISEE de moins de 7 500 euros

Dans tous les autres cas, timbre bancaire et postal vous payez régulièrement conformément aux nouvelles conditions qui établissent ce qui suit:

“Le relevé bancaire ou le relevé est en tout état de cause considéré comme envoyé au moins une fois dans l’année même en l’absence d’obligation d’envoi ou de rédaction. Si les relevés bancaires sont envoyés périodiquement au cours de l’année, le droit de timbre dû est lié à la période de référence. “