Après s’être attaqué aux services publics d’énergie, l’entrepreneur Scott Case est impatient de le mélanger avec les véhicules électriques – .

Scott Case, entrepreneur en résidence à l’Université de Washington, et son fils à Methow Valley, à Washington. (Photo gracieuseté de Scott Case)

L’entrepreneur Scott Case sait de quoi il s’intéresse le plus à la technologie: les véhicules électriques et les batteries qui les alimentent.

“Il existe de grandes opportunités pour cet écosystème car il change pour la première fois”, a déclaré Case, qui était chef de l’exploitation d’EnergySavvy, une ancienne startup de Seattle qui a aidé les services publics à communiquer avec leurs clients. La société a été achetée l’an dernier par Tendril, qui est maintenant Uplight, pour un montant non divulgué.

Case voit des parallèles entre le transport et sa dépendance centenaire sur le moteur à combustion interne avec l’approche bien établie des services publics pour fournir à ses clients une électricité centralisée, souvent alimentée par des combustibles fossiles.

Le secteur des services publics est notoirement lent et fortement réglementé, mais EnergySavvy a fourni des outils pour stimuler les programmes d’efficacité énergétique des services publics, permettant aux organisations de réduire leurs efforts d’économie d’énergie de manière rentable. Pour apporter des modifications aux opérations des services publics, il fallait “du courage et de la persévérance et de la patience et de la volonté de trouver les fissures dans l’armure de l’industrie”, a déclaré Case, qui était directeur des opérations d’EnergySavvy pendant une décennie, se joignant peu de temps après le lancement de l’entreprise.

Maintenant, c’est le transport, a-t-il dit, qui se transforme en ce qui concerne comment, où et quel type d’énergie les véhicules utilisent.

L’année dernière, Case a assumé le rôle d’entrepreneur en résidence au Clean Energy Institute de l’Université de Washington, qui se concentre sur le développement de technologies pour les batteries, l’énergie solaire, la gestion du réseau électrique – et la commercialisation de ces innovations. Bien qu’il n’ait pas de formation en ingénierie technique, Case a déclaré qu’il apporte des informations uniques qui sont utiles aux étudiants et au personnel de l’UW et aux autres fondateurs de startups impliqués dans l’institut qui cherchent à lancer des entreprises.

Participants à la remise des diplômes à l’ADA Developers Academy, de gauche à droite: Miriam Cortes, diplômée et membre du conseil d’administration d’Ada, Scott Case, cofondateur et membre du conseil d’administration d’Ada, Lauren Sato, directrice générale, Christine Martin, directrice exécutive intérimaire d’Ada sortante, et Rachel Klein, membre du conseil d’administration d’Ada. Photo prise le 7 janvier 2020. (Photo Jenny Crooks)

En plus d’aider EnergySavvy à lever 30 millions de dollars de financement et à naviguer dans son acquisition, Case était auparavant chez aQuantive lorsque Microsoft a acheté la société de publicité numérique pour un montant record. En 2013, il a cofondé Ada Developers Academy, une organisation à but non lucratif de Seattle qui propose aux femmes une formation gratuite et intensive en génie logiciel. Ada compte 380 diplômés et 91% trouvent un emploi à temps plein dans la technologie dans les six mois suivant la fin du programme.

Case a aidé à créer Ada après avoir eu du mal à diversifier l’équipe d’ingénierie d’EnergySavvy. L’entreprise était si homogène que ses 12 premiers ingénieurs étaient tous des hommes; quatre ont été nommés Dan. Il a essayé de recruter dans des villes du nord-ouest plus éloignées, en postant sur Craigslist à Boise et Eugene. Il a tapé des diplômes de bootcamp, mais a trouvé leur formation insuffisante. S’inspirant du camp d’entraînement Hackbright de San Francisco et du programme Year Up, Case a formé Ada avec l’entrepreneur Elise Worthy et Susannah Malarkey, ancienne directrice de la Technology Alliance.

«C’est un programme incroyable», a-t-il déclaré. «Je suis ravi de ce qu’il est devenu. C’est tellement génial et inspirant de le côtoyer. “

Case est récemment revenu du poste de président du conseil d’Ada à celui de membre du conseil.

En plus de son rôle à l’UW, il incube également sa propre startup. Bien que Case n’imagine pas créer un nouvel EV ou une percée dans la chimie des batteries, il vise à être «quelque part dans cet écosystème», a-t-il déclaré. “Améliorer les batteries va être une chose si importante pour le monde.”

Nous avons rattrapé Case pour ce Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: Lenovo Thinkpad X1 Carbon. Je ne peux tout simplement pas respecter Excel sur Mac.

Appareils mobiles: Un iPhone à portée de main de ma mère. Je ne suis pas un adepte enthousiaste des premiers appareils électroniques grand public. Mais mes parents le sont toujours, donc je reçois régulièrement d’eux des appareils i gratuits.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Any.do pour toutes mes listes de tâches. LastPass donc je n’ai plus à gérer les mots de passe. OneBusAway pour me dire quand mes chars Metro me ramasseront.

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Je n’ai pas d’espace de travail cohérent, étant entre les entreprises. La plupart du temps en ce moment, je suis sur le campus de l’UW au Washington Clean Energy Testbeds ou je rencontre des doctorants en génie chimique et dans d’autres domaines des technologies propres.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Adapté de «Getting Things Done» de David Allen. Je suis un ardent défenseur de la matrice 2 × 2 importante / urgente des tâches:

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? Linkedin. Je l’utilise pour exécuter des références de canal arrière sur des personnes dans le processus de recrutement. Comme mon réseau s’est développé notamment grâce à mon travail avec Ada Developers Academy, il est devenu assez facile d’obtenir une opinion impartiale sur l’efficacité antérieure de quelqu’un au début du processus d’entrevue.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Cinq en ce moment. La boîte de réception zéro est l’aspiration, mais en réalité, je m’assure simplement qu’il y a toujours un espace blanc visible en bas avant de terminer pour la journée.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? À la dernière vérification, 11. À ce stade de l’idéation de l’entreprise, c’est un mélange de découverte du client, de diligence technique, de consolidation d’équipe et de discussions avec les investisseurs.

Scott Case, entrepreneur en résidence à l’Institut des énergies propres de l’Université de Washington. (Photo UW)

Comment dirigez-vous ces réunions? Je passe chaque réunion à parler de mes meilleures idées d’entreprise sur la théorie selon laquelle plus je parlerai, plus je trouverai les bonnes personnes pour le faire et les erreurs les plus stupides que j’éviterai. Mais chaque réunion est un curieux mélange d’essayer de motiver les autres à acheter / rejoindre / financer tout en ne buvant pas mon propre Kool-Aid. S’il y a une faille fatale dans ce à quoi je pense, je veux l’identifier maintenant plutôt qu’après avoir perdu des mois ou des années de mon temps.

Uniforme de travail quotidien? Un jean et un pull un jour normal. J’avais l’habitude d’avoir un branchement lors d’une vente d’échantillons Smartwool où tous les pulls étaient à 50% de réduction, de taille moyenne et me convenaient parfaitement. Je fais donc pivoter les pulls Smartwool tout l’hiver, au grand plaisir de mes collègues.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Au cours des neuf derniers mois avec un horaire flexible, cela a été assez facile. Mais à EnergySavvy pendant les périodes de crise, je me suis assuré d’être à la maison et d’être présent de 17h30 à 20h30. créneau horaire, même si cela signifiait revenir en ligne pendant quelques heures après le coucher des enfants.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Jeux de société hyper-nerdy avec mon équipe de jeu de société hyper-nerdy. Nous roulons avec des jeux comme Gloomhaven, Cthulhu Wars et Pandemic Legacy. Nous sommes dans l’âge d’or des jeux de société en ce moment, et je pense que cela est motivé par le désir que beaucoup de gens doivent débrancher de leurs appareils.

Qu’écoutes-tu? Je suis généralement un aspirant pour tout ce qui concerne le banjo et l’harmonie vocale, mais en ce moment, je suis le plus excité à propos de Ripe. Ils sont vraiment bons et jouent à la Showbox de Seattle fin mars!

Aaron Goldfeder, cofondateur et ancien PDG d’EnergySavvy (à gauche) et ancien COO Scott Case. (Photo EnergySavvy)

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Lecture quotidienne: édition imprimée du New York Times. Écoute quotidienne: «Pod Save America» et «What a Day», tous deux de Crooked Media.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? “Comment: conseils scientifiques absurdes pour les problèmes courants du monde réel” par Randall Munroe. Super drôle et une sorte d’avertissement pour les startups qui se concentrent sur l’ingénierie de systèmes complexes plutôt que sur la résolution de problèmes aussi simplement que possible.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Je me réveille à 7 heures du matin et je m’endors généralement à 23 heures. Est-ce un oiseau de nuit ou un lève-tôt?

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Habituellement, juste quand je me réveille le matin. Mais la plupart de mes meilleures idées proviennent de la synthèse des choses que les autres disent. Poser des questions, écouter les autres et relier les points est ma superpuissance.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? J’ai la chance d’avoir l’opportunité de travailler pour et aux côtés de Mike Galgon (co-fondateur de aQuantive et Pioneer Square Labs, membre du conseil d’administration d’EnergySavvy) depuis 16 ans maintenant. Dans mes meilleurs jours, je peux apporter la même analyse réfléchie, patiente et incisive sur le lieu de travail qu’il fait tout le temps.