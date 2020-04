Après un rapport sur les bénéfices solide, F5 Networks de Seattle s’engage à ne pas faire de licenciements cet exercice – .

François Locoh-Donou, PDG de F5 Networks, prononce un discours lors de la réunion annuelle de la Chambre de commerce de la région métropolitaine de Seattle en 2018. (Photo de fichier .)

F5 Networks assure ses employés qu’elle ne procédera pas à des licenciements au cours de son exercice en cours, se terminant en septembre, affirmant qu’elle veut leur donner confiance dans l’avenir de leur emploi malgré l’incertitude économique sans précédent dans le monde.

François Locoh-Donou, président et chef de la direction de la société de technologie de réseau et de sécurité basée à Seattle, a fait cette annonce lors de la conférence téléphonique sur les résultats de F5 lundi après-midi, après que la société ait dépassé les attentes des analystes pour son deuxième trimestre fiscal.

«En cette période d’adversité et de difficultés, nous voulons éliminer toute inquiétude que nos employés peuvent avoir au sujet de leur emploi ou de subvenir aux besoins de leur famille», a déclaré Locoh-Donou lors de l’appel. «Nous pensons que cette certitude nous permettra de mieux nous concentrer sur nos clients et leurs besoins.»

Nous pensons que cette certitude nous permettra de mieux nous concentrer sur nos clients et leurs besoins.

Cette décision est inhabituelle mais pas sans précédent. D’autres sociétés de technologies de mise en réseau et de sécurité, Palo Alto Networks et Cisco Systems, ont pris des engagements similaires. En termes de calendrier, la promesse de F5 va plus loin que le PDG de Salesforce, Marc Benioff, dans sa récente promesse que l’entreprise ne fera pas de licenciements «importants» pendant au moins 90 jours.

La capacité de F5 à prendre l’engagement découle en partie de changements stratégiques au sein de l’entreprise. Locoh-Donou a déclaré que la refonte des activités de F5 au cours des dernières années, poussant l’entreprise au-delà du matériel et plus loin dans les logiciels et les services, l’a placée dans une meilleure position pour résister à la crise économique provoquée par COVID-19.

La société a enregistré une augmentation de 7% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 585,6 millions de dollars, et des bénéfices de 135,9 millions de dollars, ou 2,23 dollars par action, sur une base non-GAAP, à l’exclusion de l’impact financier de son acquisition de Shape Security, annoncée l’an dernier pour 1 milliard de dollars. Les analystes interrogés à l’avance tablaient sur un chiffre d’affaires de 559 millions de dollars et des bénéfices de 1,95 dollar par action, selon Yahoo Finance.

Les résultats incluent une croissance de 96% du chiffre d’affaires logiciel. Environ 65% des revenus de la société au cours du trimestre étaient récurrents, reflétant sa transition vers des services par abonnement qui fournissent une source de revenus plus fiable que le matériel.

Le F5 a connu à la fois des impacts positifs et négatifs de la pandémie de COVID-19, a déclaré Locoh-Donou. Certains de ses clients professionnels se sont retirés, repoussant les transactions au cours du prochain trimestre, tandis que d’autres se sont empressés de conclure des accords avec la société, ou ont augmenté leur utilisation de la technologie de mise en réseau de F5 pour permettre le travail à distance.

“Nous sommes convaincus que, même s’il peut y avoir une macro-incertitude autour du deuxième semestre de notre exercice, nous avons bâti une entreprise résiliente qui nous permettra de surmonter cette incertitude sans apporter de changements substantiels à nos effectifs”, a déclaré Locoh-Donou lors de la conférence téléphonique.

Basée dans une nouvelle tour de bureaux au centre-ville de Seattle, F5 employait 5 825 personnes dans le monde à la fin du mois de mars, dont 1 400 dans la région de Seattle, avec 821 millions de dollars en espèces et en investissements à court terme. L’entreprise continue d’embaucher, recrute actuellement 300 postes dans le monde et mène des entretiens virtuellement.

Deux acquisitions majeures ont étendu les activités de F5 au-delà des appliances matérielles d’entreprise qui constituaient traditionnellement le cœur de son activité. L’acquisition de Shape Security a été finalisée en janvier, à la suite de l’acquisition de 670 millions de dollars de la société de serveurs Web NGNIX l’an dernier.