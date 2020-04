après une amende et une peine de prison, la Guardia di Finanza confisque votre téléphone

IPTV est un acronyme que nous connaissons tous depuis quelques années. Le terme est souvent associé à piraterie des services ruisselant. C’était il y a tant d’années et continue de l’être aujourd’hui avec la circonstance aggravante de systèmes de plus en plus sophistiqués difficiles à vaincre.

La section crimes informatiques de Guardia di Finanza s’engage chaque jour à identifier les réseaux de transmission cachés qui plaisent aux amoureux de la soi-disant “pièce”. Cette terminologie, qui est maintenant devenue courante, est utilisée pour indiquer l’achat de plusieurs forfaits à une fraction négligeable du prix de vente réel des abonnements individuels.

En conséquence, celui qui est dans la boucle parvient à obtenir Netflix, Now, TV, Infinity, Prime Video, DAZN et toutes les autres plateformes pour quelques centaines par an. Tout cela est absolument illégal à tel point que vous arrivez non seulement à amendes mais aussi au emprisonnement et dernièrement la saisie préventive des appareils utilisés pour les plateformes susmentionnées. Les risques sont élevés. Voici ce qui s’est passé récemment et ce qui devrait être fait.

Au revoir IPTV: vous payez une amende, vous escomptez la prison et ils prennent même votre téléphone

Qui a utilisé i Chaînes IPTV ne serait-ce que pour essayer, il court un grave danger. Les conséquences étaient limitées à la fin du paragraphe précédent, mais beaucoup ignorent l’expiration de l’infraction. L’utilisation de ces plateformes selon les critères ci-dessus équivaut à un vol et à une violation du droit d’auteur.

Le PDG de la Ligue de Serie A voulait libérer son propre déclaration sur un tel comportement criminel. La note se lit comme suit:

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour l’excellent résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo, PDG de la Ligue de Serie A. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par les utilisateurs ignorant le crime qu’ils commettent et les graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “