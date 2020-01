après Unicredit, Sanpaolo et BPM, nouvelle saisie

Cinq sociétés bancaires et deux sociétés de revente de diamants sont actuellement en justice pour avoir fraudé leurs clients en vendant leurs diamants à un prix gonflé.

Le scandale, qui a balayé Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Aletti et Monte dei Paschi, il a éclaté au cours des derniers mois après avoir effectivement consommé au cours de la période de cinq ans 2012-2016.

L’enquête semble avoir été close le 2 octobre dernier, lorsque la procureure Maria Grazia Colacicco s’est prononcée définitivement, après diverses constatations de responsabilité. Tout cela a conduit à conclusion des enquêtes préliminaires à 87 personnes physiques et 7 personnes morales, parmi lesquelles précisément le 5 sociétés bancaires. Mais maintenant, un nouveau chapitre de l’histoire semble s’ouvrir.

Juste en ces jours, en fait, la Guardia di Finanza aurait identifié une autre flambée d’activités illégales, saisir les actions de la société et les actifs financiers associés, pour un total de 34 millions d’euros. Les zones de Milan, Rome et Ancône sont touchées.

Arnaque au diamant, autres saisies pour une holding financière et plusieurs sociétés de revente

La saisie en question serait liée à la précédente dans la mesure où Maurizio Sacchi, qui serait la société holding faisant l’objet de l’enquête, occuperait également le poste de administrateur de DPI S.p.A (Diamond Private Investment), la société de revente de diamants basée à Rome et destinée à la faillite pour son implication dans l’arnaque ci-dessus.

Mais quelle était exactement l’arnaque impliquant des clients sans méfiance?

Au cours de la période quinquennale 2012-2016, deux sociétés de revente de diamants, dPI et le BID (Intermarket Diamond Business de Milan), aurait conclu un accord avec les cinq banques concernées pour pouvoir afficher du matériel publicitaire dans leurs succursales. En fait, c’était une couverture pour intéresser les clients affaires et demandez aux consultants plus d’informations.

À ce stade, les clients ont été informés de l’opportunité d’augmenter leur capital en investissant dans les diamants, qui présentaient des prix supérieurs aux obligations d’État. Il est dommage que les graphiques montrés à l’appui ne correspondent pas à la réalité, car ils y ont été rapportés citations gonflées que ceux des marchés actuels. En particulier, les prix internationaux ont vu le titre des diamants tombe précipitamment, signalant une implosion de ce marché – c’est pourquoi l’arnaque a probablement dû être utilisée pour continuer à vendre.

Diamants à prix gonflés, seuls les clients se perdent

Les victimes sans méfiance devaient donc payer le prix de leur propre – légitime – ignorance en la matière, en s’appuyant sur consultants autoproclamés qu’en réalité ils auraient fait les intérêts de leurs maîtres.

Les banques et les intermédiaires auraient en fait reçu récompenses somptueuses des sociétés de revente de diamants. Leur mérite serait d’avoir matériellement réalisé par avec les clients pour conclure ces contrats de vente, faisant gagner aux mêmes banques des sommes importantes pour toutes les garanties légales et tous les certificats (y compris l’authenticité) nécessaires pour finaliser l’achat.

Le procureur de Milan, face à cette situation, avait donc ordonné la saisie préventive de 700 millions d’euros BID, DPI et banques impliquées. À quoi s’ajoute aujourd’hui la nouvelle saisie de 34 millions.