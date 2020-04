Aptoide subit un piratage qui affecte 39 millions d’utilisateurs

Aptoide, la boutique d’applications populaire pour les smartphones Android, a été victime de un hack qui touche 39 millions de comptes, tel que rapporté par ZDNet. Les données qui ont été compromises comprennent les adresses e-mail, les mots de passe «hachés», les vrais noms, les adresses IP et certains détails de l’appareil.

Les données obtenues dans le hack Aptoide ont été postés sur un forum de piratage bien connu, tel que rapporté par la publication ZDNet. Le responsable, pour le moment, a divulgué les détails de 20 millions d’utilisateurs, mais prétend avoir en sa possession un ensemble plus large qui touche quelque 39 millions de comptes au total. Le hack, comme expliqué dans le même forum, s’est produit début avril.

Les données qui ont été compromises comprennent les adresses e-mail, les mots de passe «hachés», les vrais noms, les adresses IP et certains détails de l’appareil.

Le média spécialisé ZDNet prétend avoir obtenu une copie des données publiées par le pirate avec l’aide du service Under The Breach. Les comptes concernés, comme ils l’expliquent, étaient créé entre le 21 juillet 2016 et le 28 janvier 2018. Les pièces jointes comprennent, en plus de celles déjà mentionnées, des détails techniques tels que des jetons, des relevés de compte, des jetons de développeur, etc.

Aptoide est un magasin d’applications pour smartphones Android d’origine portugaise qui a commencé à fonctionner en 2011, lorsque le système d’exploitation Android se développait à grande vitesse dans le monde entier. Sur son site Internet, il prétend avoir plus de 250 millions d’utilisateurs, ont plus de 7 000 millions de téléchargements cumulés et un catalogue avec plus d’un million d’applications disponibles. La société note également que son App Store n’a pas de restrictions géographiques et possède l’un des systèmes de détection de logiciels malveillants les plus avancés du marché.

Aptoide prétend également être derrière les magasins d’applications de six des plus grands fabricants de smartphones au monde, bien qu’il ne mentionne pas ceux auxquels il fait référence. Sur leur site Internet, ils affirment “révolutionner la distribution et la découverte d’applications”.

