Argos est-il toujours ouvert après le verrouillage du coronavirus – et pouvez-vous commander une livraison à domicile?

Argos a annoncé la fermeture de ses magasins physiques dans le but de protéger ses clients et son personnel contre les coronavirus. Le détaillant de catalogue vétéran, qui a près de 50 ans d’histoire à son actif, se concentre sur sa boutique en ligne, qui reste actuellement ouverte aux affaires.

Argos en ligne propose une vaste sélection de produits – et prétend également assurer une livraison rapide. Ainsi, bien que vous ne puissiez pas vous rendre à votre Argos le plus proche pour parcourir, vous pouvez toujours vous procurer une excellente offre Argos en ligne et profiter du service de livraison pratique le jour même du détaillant.

La livraison Argos commence à 3,95 £ pour les petits articles, ce qui vous donne automatiquement droit à une livraison le jour même si vous commandez avant 18 heures. Si vous commandez des articles plus gros, vous pourrez peut-être obtenir la livraison gratuite, selon ce que vous commandez et quand vous le souhaitez.

Donc, si vous êtes actuellement à la maison et que vous vous demandez comment divertir les enfants, rester en forme ou passer des heures avec des jeux ou des spectacles – vous avez de la chance, car vous pouvez toujours acheter tout ce dont vous avez besoin sur Argos en ligne.

Nous avons inclus quelques liens utiles ci-dessous pour vous amener où vous devez être rapidement, ainsi que quelques conseils et informations concernant la livraison d’Argos et les fermetures de magasins.

Livraison à domicile Argos

La livraison rapide est ce qui distingue vraiment Argos en tant que détaillant, car vous pouvez obtenir une livraison le jour même pour seulement 3,95 £ et Argos livrera même 7 jours sur 7 – très utile si vous essayez d’adapter la livraison à un travail occupé à domicile ou calendrier de l’enseignement à domicile.

Si vous achetez de petits articles, qui peuvent être livrés par une seule personne, vous avez droit à une livraison le jour même tant que vous recevez votre commande avant 18 h. Tous les petits articles coûtent 3,95 £ pour la livraison, alors assurez-vous de profiter du service accéléré le jour même qui est proposé.

Si vous achetez de gros appareils électroménagers, vous bénéficierez du bonus supplémentaire de la livraison gratuite, mais sachez que la livraison accélérée le jour même ne s’applique pas à ces articles. Vous pouvez bien sûr toujours opter pour l’option de livraison le lendemain, ce qui signifie également que vous pouvez choisir le créneau horaire de livraison qui vous convient le mieux.

Pour plus d’informations sur les délais de livraison et les frais d’Argos, vous pouvez consulter leur FAQ de livraison ici.

Y a-t-il des magasins Argos ouverts en ce moment?

Certains magasins Argos qui font partie des supermarchés Sainsburys restent ouverts pour le moment, ce qui signifie que vous pouvez utiliser leur politique de clic et de collecte si vous êtes sur le point de ramasser des produits alimentaires essentiels. Bien sûr, nous déconseillons fortement cela, car il est essentiel que tout le monde place sa santé et celle des autres au-dessus de toute autre considération dès maintenant. Heureusement, Argos propose l’une des meilleures livraisons à domicile de l’entreprise – c’est rapide, bon marché et surtout pratique – il n’y a donc aucune raison de ne pas l’utiliser dans les circonstances actuelles.