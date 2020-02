Arlo: la vidéosurveillance pour protéger la famille le jour de la Saint Valentin

Arlo: vidéosurveillance pour protéger la famille le jour de la Saint-Valentin Tecnoandroid

Facile à installer, ils s’adaptent à tout environnement, grâce à leur design intelligent et minimaliste, et un tout besoin – de techguys / filles plus exigeants, à ceux qui ne peuvent s’empêcher de voyager et ils laissent souvent leur maison sans surveillance, à ceux qui veulent protéger leur maison sans sacrifier l’esthétique et le design, jusqu’aux couples attentifs à la technologie à la sécurité de leurs enfants.

ARLO PRO 3: la caméra de sécurité nouvelle génération qui enregistre des images en résolution 2K avec HDR

Arlo Pro 3 représente une nouvelle étape dans la technologie déjà gagnante d’Arlo Pro 2. Offrant une résolution 2K avec High Dynamic Range (HDR), un projecteur intégré avec vision nocturne couleur et un grand champ de vision à 160 degrés, Arlo Pro 3 renvoie des images claires et nettes qui offrent près de 80% de pixels de plus que son prédécesseur. Pro 3 comprend également le nouveau Smart Hub qui gère en toute sécurité le trafic réseau vers la caméra, ainsi que l’amélioration de sa puissance et de ses performances WiFi, pour une plus grande autonomie et autonomie de la batterie.

ARLO GO: la caméra de sécurité que vous pouvez toujours emporter avec vous

Arlo Go est la caméra de sécurité 100% sans fil, “gardien” de votre détente de vacances et extrêmement pratique. Arlo Go fonctionne avec le réseau de téléphonie mobile (3G et 4G LTE) et peut être positionné pratiquement n’importe où sans avoir besoin d’être connecté à un réseau WiFi, offrant ainsi aux utilisateurs un système de surveillance rapide et facile à utiliser même dans les endroits les plus reculés. Il vous suffit d’acheter et d’insérer une carte SIM avec trafic de données pour avoir la sécurité à portée de main.

ARLO DOORBELL & CHIME: conçu pour offrir flexibilité et simplicité d’installation DIY

Ils peuvent être associés aux caméras sans fil Arlo ou aux lumières Arlo pour une vue complète de la porte d’entrée ou en tant que solution autonome. Grâce à l’application gratuite Arlo, les utilisateurs peuvent se connecter à Arlo Audio Doorbell pour communiquer avec leurs visiteurs directement depuis leur smartphone ou tablette. Pour compléter l’expérience d’entrée de la maison intelligente, il est possible d’associer l’accessoire Arlo Chime qui émet un signal acoustique chaque fois qu’un mouvement est détecté.

ARLO BABY: pour toujours surveiller votre enfant – Pour Techie Family

Le design d’Arlo Baby se présente avec un look adapté à s’intégrer dans presque toutes les pièces, discrètement et élégamment. Étant un appareil qui doit travailler en étroite collaboration avec les enfants, Arlo a également pensé à différentes options de personnalisation, qui le transforment en un joli personnage très similaire à celui des dessins animés. Arlo Baby est capable d’enregistrer de façon transparente ce qui se passe à l’intérieur de la pièce dans laquelle il se trouve et les images peuvent être diffusées en temps réel sur les smartphones, via l’application officielle fournie par Arlo, même à distance. Il y a aussi des lumières LED et infrarouges pour contrôler chaque mouvement de l’enfant sans déranger son repos. Grâce à la présence d’un microphone et d’un haut-parleur, il est également possible de parler à l’enfant même à distance, directement depuis le téléphone, afin de le rassurer si besoin.

Tous les produits sont disponibles à l’achat directement sur Amazon.

Arlo: vidéosurveillance pour protéger la famille le jour de la Saint-Valentin Tecnoandroid