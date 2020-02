Arlo Pro 3 Review: fonctionnalités robustes et vidéo nette

Arlo a dévoilé pour la première fois son système de caméras Pro 3 en septembre avec un prix abordable et des promesses de prise en charge éventuelle de HomeKit. Alors que l’écosystème d’Apple n’a pas encore été intégré, il y a encore beaucoup à aimer des dernières nouveautés d’Arlo. Une conception véritablement sans fil, diverses options de DVR et des installations faciles en font l’une des meilleures options du marché en 2020.

Cependant, les temps de réponse lents et les paramètres excentriques constituent des étapes difficiles pour sécuriser votre maison. Notre revue Arlo Pro 3 plonge dans toutes les meilleures fonctionnalités et note quelques domaines d’amélioration que nous espérons voir cette année.

Arlo Pro 3 offre des spécifications à un prix raisonnable

Arlo fournit de nombreuses fonctionnalités que nous attendons d’une caméra de sécurité réputée en 2020, y compris une résolution supérieure à 2K et la prise en charge du HDR. Arlo a notamment publié sa gamme Ultra 4K il y a quelques années, mais malgré un ensemble de fonctionnalités attrayant, le prix a découragé de nombreux consommateurs. Le nouveau Pro 3 apaise bon nombre de ces plaintes avec un PDSF plus agréable au goût tout en conservant certaines fonctionnalités clés.

Qualité vidéo HD – zoomez sur les objets et voyez des détails et des couleurs plus clairs en 2K avec HDR

La conception sans fil et résistante aux intempéries fonctionne avec Alexa et Google Assistant et comprend trois mois de service intelligent Arlo avec des enregistrements de cloud roulant sur 30 jours

Champ de vision de 160 ° pour une vue complète

Vision nocturne couleur: découvrez ce qui se cache avec la vision nocturne couleur ou le noir et blanc traditionnel

Projecteur intégré: illuminez la nuit et évitez les invités indésirables

Au moment de notre examen, le support HomeKit n’était pas disponible sur l’Arlo Pro 3, bien qu’il soit promis à l’avenir. Arlo a déployé cette fonctionnalité sur divers modèles au cours des 6 derniers mois, et Pro 3 reste actuellement en préparation pour la prise en charge de HomeKit. Alexa et Google Assistant sont déjà compatibles pour le moment.

Arlo propose actuellement son système de caméras Pro 3 en trois options différentes au moment de notre examen. Les acheteurs peuvent prendre le système à 2 caméras pour 500 $ ou 3 caméras à 650 $. Une seule caméra est disponible pour 200 $. Nous voyons souvent ces prix baisser de 20% environ chez des détaillants comme Amazon.

S’installe facilement

Pour mes tests, j’ai opté pour le pack de 2 caméras, livré avec différents supports, une batterie pour chaque unité et la station de base. Chaque batterie se charge après avoir été insérée dans l’appareil photo lui-même via le câble d’alimentation magnétique fourni. Il faut environ 3 heures pour allumer chaque caméra lorsqu’elle est complètement épuisée.

L’ensemble de 2 caméras comprend un support magnétique et un autre avec un bras réglable. Les deux ont leurs mérites et s’installent avec des vis fournies. Dans l’ensemble, le processus est simple sans trop de tracas. Je préfère la monture dotée d’un bras réglable pour obtenir l’angle correct. Lors de mes tests, j’ai trouvé que le support magnétique était solide (bon) mais presque surpuissant lors des ajustements précis (mauvais).

La configuration de la station de base est simple, mais selon les matériaux de votre maison, cela peut nécessiter un placement créatif. Ma configuration réseau réside au sous-sol et j’ai un toit métallique. C’est une combinaison difficile pour tout produit sans fil qui vit à l’extérieur. Mes caméras avaient souvent un signal incohérent ou inexistant dans cette configuration. Heureusement, j’ai pu le résoudre en achetant un kit d’extension CPL à bas prix et en plaçant la station de base dans mon grenier. Ce n’est pas une plainte en soi, car tout produit aura du mal à passer à travers un toit métallique. Ce petit investissement enfermé dans des performances et une fiabilité fiables.

Vous obtiendrez également un câble Ethernet pour les branchements et des autocollants de surveillance vidéo à placer autour de votre propriété.

Douleurs du plan d’abonnement et une application robuste

Arlo apprécie beaucoup d’offrir un stockage cloud gratuit sur la plupart de ses caméras. Malheureusement, le système Pro 3 n’en fait pas partie. En optant pour l’une des offres Arlo les plus premium, avec prise en charge de la vidéo 2K et du HDR, un abonnement plus coûteux est nécessaire. Un essai gratuit de 3 mois est inclus dans la boîte, mais après cela, vous devrez opter pour l’un des deux plans d’Arlo si vous souhaitez profiter de fonctionnalités et d’enregistrement étendus.

Au moment de notre examen, le plan Premiere coûte 3 $ par caméra chaque mois ou 10 $ pour un maximum de 5 caméras. Vous êtes limité à la vidéo 2K sur ce plan, où le Pro 3 est de toute façon plafonné, c’est donc le plan le plus sensé. L’autre enregistre le métrage 4K mais n’est pas applicable dans ce scénario.

L’adoption d’un plan Premiere offre un certain nombre de fonctionnalités notables, y compris le stockage dans le cloud jusqu’à 30 jours et diverses options de détection d’activité. La possibilité de désactiver certaines catégories, comme les animaux, est particulièrement utile … bien que l’application soit parfois confuse lorsque mon tout-petit se promène à l’extérieur. En outre, vous pouvez configurer des notifications de package et la possibilité de tirer parti du service e911 d’Arlo en cas d’urgence.

J’ai trouvé l’application pleine de fonctionnalités utiles lors de mes tests, y compris la possibilité de gérer à peu près toutes les fonctionnalités sans avoir à sauter sur un navigateur Web de bureau. Vous avez la possibilité de visualiser les enregistrements cloud et de configurer des zones de surveillance – accès à des vues en direct de toutes vos caméras et plus encore. Ils ont cloué tous les aspects là-bas.

Flux vidéo nets, temps de réaction lent

D’abord et avant tout, peut-être le plus important, Arlo cloue l’aspect vidéo avec des flux nets et faciles à voir. Lorsqu’il est réglé sur 2K, l’angle de vision de 160 degrés est large et clair. Une baisse de la résolution permet à Arlo de faire un zoom avant lorsqu’un mouvement est détecté, en suivant les personnes, les voitures et les animaux lorsqu’ils se déplacent dans le champ de vision.

Lorsqu’il est branché sur une prise, le temps de réponse est rapide lorsque vous tirez un flux en direct. Malheureusement, cela ne peut pas être dit lorsque vous utilisez la batterie. Arlo enregistrera le mouvement initial, mais vous voulez remonter rapidement le flux pour voir ce qui se passe en direct, soyez prêt à attendre jusqu’à 15 secondes, ce qui peut vous faire manquer. Ce n’est guère une plainte limitée à Arlo, car de nombreuses autres caméras luttent de la même manière. Ce serait juste bien de voir Arlo livrer de cette manière avec des performances plus fortes.

Conclusion: Les fonctionnalités font de l’Arlo Pro 3 un achat facile

Aller au-delà du prix bas de certaines caméras de sécurité sur le marché récompense le consommateur avec une qualité de construction plus élevée et plus de fonctionnalités. Cela sonne particulièrement vrai sur l’Arlo Pro 3, qui se distingue comme une excellente caméra de sécurité grand public de milieu de gamme offrant une qualité vidéo stellaire et une configuration accessible.

Le plan d’abonnement va être une désactivation pour certains, mais c’est franchement prévisible en 2020. Le fait de choisir un plan de premier plan déverrouille un certain nombre de fonctionnalités notables qui valent bien le temps à mes yeux.

Dans l’ensemble, Arlo Pro 3 offre tout ce que vous pourriez souhaiter dans un système de sécurité pour moins de 500 $. Et l’option de coexister avec les autres offres d’Arlo le rend d’autant plus attrayant.

