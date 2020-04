arnaque découverte pour cet opérateur

Certains SIM dirigé ils se sont retrouvés sur le marché noir du célèbre eBay. D’accord, mais vers qui? Simplement à ceux qui ont demandé l’émission d’une carte téléphonique avec l’opérateur Lycamobile. Les clients ont peut-être déjà compris ce qui peut être traité, mais il est nécessaire d’étudier les risques et les dangers de cette action.

SIM Lycamobile: un utilisateur, plusieurs cartes mais combien de dangers

Ils en ont même parlé “Dépouiller les nouvelles». Le fait remonte à peu de temps et décrit un service où le centre est le Guardia di Finanza et la découverte d’un maxi fraude sur la revente de cartes mobiles par des commerçants malins.

Dans la pratique, la possibilité d’obtenir a été exploitée 4 SIM par utilisateur en vous inscrivant avec les mêmes documents et pouvoirs. De cette façon, certains détaillants frauduleux ont créé des numéros spécifiques enregistrés pour un utilisateur connu et déjà actif sur le circuit de l’opérateur. Ces cartes SIM se sont retrouvées entre les mains de nombreux utilisateurs et parmi eux également des voyous qui n’ont pas hésité à mettre en place une série d’escroqueries et d’activations pour les services illicites.

Cependant, pour le client qui ne sait pas tout, il y a la possibilité de vérifier le nombre de cartes SIM actives enregistré en son nom par contact direct avec numéro gratuit 40322 des utilisateurs de lycamobile. Alternativement, des informations complémentaires peuvent être demandées par e-mail à l’adresse suivante: cs@lycamobile.it.

Dans le cas où l’opérateur n’offre pas de solution pour dconnaître la SIM il est possible de transmettre formellement des courriers pour information également au garant de la confidentialité à l’adresse suivante: urp@gpdp.it ou à l’Autorité des garanties de communication à: info@agcom.it. De plus, toute la documentation peut être envoyée par e-mail à info.lycamobile@pec.it.