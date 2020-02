arnaque incroyable avec un simple aimant

Le peuple italien s’est toujours distingué dans le monde pour être l’un des rares à pouvoir s’efforcer autant que possible de by-pass le système, dans l’espoir d’atteindre certains services dans leur intégralité gratuit, ou de mettre en pratique des mécanismes à réduire taxe ou les factures en général. Il est clair à quel point c’est complètement illégal, mais personne n’aurait pensé à en entendre parler compteurs modifiés.

L’arnaque récemment découverte par Police d’État a presque incroyable, des utilisateurs dispersés sur tout le territoire italien ont été découverts dans le manumission compteurs pour vérifier la consommation d’électricité e gaz. Les conséquences étaient loin d’être légères, tout d’abord le paiement de factures non comptabilisées en raison de l’arnaque (avec retards et augmentations connexes) a été imposé, puis une amende de plusieurs a été infligée milliers d’euros, avec le risque de couler dans le criminel avec une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Les compteurs ont changé: mais comment l’arnaque s’est-elle produite?

L’arnaque du compteurs modifiés développés en différents types, le plus simple et le plus répandu consistait à positionner un aimant sur l’appareil, ce qui peut ralentir le comptage de l’électricité et du gaz. Les solutions les plus délicates passent plutôt par des connexions au réseau public ou aux voisins, se terminant par remplacement des compteurs ou la mise en place de modifications logicielles.

Les résultats sont imaginables, ne pas réinitialiser le décompte complètement (car cela aurait pu paraître étrange aux yeux du manager), mais le réduire autant que possible. Les comptes ont été mal faits, cependant, car les astucieux ont été découverts et maintenant ils devront payer beaucoup plus du dû.