arnaque millionnaire dans une école

Il semble stupide et fastidieux continuera de mettre en garde contre le risque de courrier de phishing, mais les preuves suggèrent davantage. Ce sera l’un des plus anciens systèmes d’arnaque en ce qui concerne toile, mais reste efficace et moins complexe qu’un ransomware; ce dernier est considéré comme l’arme du futur. Un exemple du fait que l’avertissement ne suffit jamais, voici l’histoire d’une école aux États-Unis trichée même pour 2,3 millions de dollars.

La victime était District scolaire texan et l’arnaque s’est produite en novembre. Un aspect particulier est le fait que le paiement de ces 2,3 millions n’a pas eu lieu en une seule fois, mais trois transactions distinctes. Le quartier, dès qu’il a tout remarqué, a informé les autorités et même les autoritésFBI car c’est un crime fédéral.

Une arnaque au phishing millionnaire

Les détails de la façon dont cela s’est produit n’ont pas été révélés l’arnaque, mais le phishing par e-mail fonctionne moins mal de la même manière. Des e-mails qui semblent légitimes contenir des liens vers des liens frauduleux. Un système simple et rapide qui fonctionne depuis des années. L’une des attaques les plus célèbres de ces dernières années est celle de 2014 contre des célébrités dont le nom emblématique est devenu The Fappening.

Avant d’ouvrir un e-mail particulier vous devez toujours vérifier l’adresse d’où il vient. Il est souvent clair qu’il s’agit d’arnaques, parfois non. En cas de doute, vous pouvez toujours rechercher sur Google l’adresse e-mail en question et voir les résultats qu’ils disent. Le phishing sera également une simple arnaque, mais les éviter l’est encore plus.