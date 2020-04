Arnaques par e-mail, SMS et appels: attention aux messages frauduleux

Les e-mails et SMS, ainsi que les appels, permettent souvent aux cybercriminels de propager de véritables escroqueries bien cachées, qui visent dans la plupart des cas à voler des informations sensibles et l’argent des utilisateurs. Des termes précis sont utilisés pour indiquer les différents types d’escroqueries: phishing, en cas de courriels frauduleux, smishing, pour les SMS frauduleux, e vishing, pour les appels.

Phishing, smishing et vishing: faites attention aux communications fictives et frauduleuses!

Le phishing, le smishing et le vishing peuvent assécher les cartes de crédit et les comptes chèques, car ils sont souvent difficiles à démasquer en raison des messages presque toujours intimidants derrière lesquels ils se cachent. Très souvent, en effet, les cybercriminels créent des communications trompeuses qui le concernent état du compte bancaire. À travers ceux-ci, ils visent à inspirer la peur et à convaincre les utilisateurs concernés de suivre des indications précises.

Dans le cas des e-mails et SMS, la stratégie utilisée est identique. Les criminels créent des pages clones auxquelles ils renvoient dans le message; continuez en invitant les utilisateurs à cliquer pour accéder au site et à saisir certaines informations, telles que l’adresse e-mail, les informations d’identification et le mot de passe.

En ce qui concerne le vishing, la reconnaissance de la tentative de fraude pourrait impliquer une plus grande attention. En fait, dans ce cas, les malfaiteurs prétendent être pour la plupart de faux banquiers; et demande de fournir par téléphone certaines informations jugées nécessaires pour résoudre les problèmes liés à l’état du compte bancaire.

la Police postale à cet égard, il a fourni des précautions très utiles qui vous permettent de reconnaître les tromperies et donc d’éviter les tentatives de fraude en ligne. Ici, nous vous rappelons de prêter une attention particulière à toutes les invitations à saisir des données en ligne; et aux messages apparemment des institutions bancaires, qui ne contactent jamais leurs clients par ces moyens et ne demandent jamais de données personnelles.