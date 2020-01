Arnaques Unicredit, SanPaolo et BNL: attention aux comptes courants

de nouvelles escroqueries très dangereuses ils mettent gravement en danger des centaines de milliers d’Italiens qui, ignorant la tromperie qui arrive par e-mail, ouvrent de nouveaux messages sans tenir compte de la possibilité qu’ils soient faux. À ce jour, donc, dans le collimateur des pirates informatiques et des cybercriminels sont là clients des principales institutions bancaires italiennes, dont Unicredit, Intesa SanPaolo et BNL. En fait, une nouvelle vague de phishing a infesté les boîtes de messagerie de milliers de titulaires de compte. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Arnaques UniCredit, Intensa SanPaolo et BNL: méfiez-vous des e-mails qui parlent de confidentialité

Apparemment, les cybercriminels ont abandonné les e-mails liés aux faux verrous de cartes, migrant efficacement vers de nouvelles tentatives de phishing. En fait, la plus récente mentionne mise à jour de vos données et confidentialité. Voici le texte contenu dans le message: “Au cours de 2018 et 2019, nous avons travaillé en permanence pour mettre à jour nos processus et notre sécurité afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la nouvelle loi européenne en matière de protection des données qui entrera en vigueur le 17 janvier 2020. “.

Comme nous pouvons facilement le voir sur la capture d’écran ci-dessus, le message envoyé par un faux contact BNL, semble très agréable dans son apparence et comprend plusieurs liens vers des plates-formes externes qui, par conséquent, devraient permettre aux utilisateurs de mettre à jour leurs données en quelques clics. Cependant, comme nous pouvons facilement l’imaginer, en cliquant sur les liens dans le courrier de phishing, les cybercriminels obtiendront toutes nos coordonnées bancaires et les exploiteront plus tard.