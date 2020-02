Arrêtez ce que vous faites et pré-commandez Animatronic Baby Yoda sur Amazon. Maintenant. – .

Je me fiche de savoir si vous conduisez, mangez un repas, passez du temps de qualité avec un être cher ou effectuez une intervention chirurgicale. Quoi que vous fassiez est beaucoup moins important que de vous assurer que vous faites partie des personnes qui mettent la main sur le nouveau jouet animatronique Baby Yoda incroyablement adorable que Hasbro vient de dévoiler cette semaine.

Le Mandalorien est sans conteste le meilleur contenu sorti de l’univers Star Wars depuis la trilogie originale à la fin des années 1970 et au début des années 1980. En fait, c’était l’une des meilleures nouvelles émissions qui sont sorties toute l’année l’année dernière. Mando lui-même est un personnage formidable et l’action était fantastique, mais tout le monde sait que la meilleure chose à propos de The Mandalorian était Baby Yoda.

D’accord, très bien, donc son nom n’est pas vraiment “Baby Yoda”. L’enfant n’est rien de moins qu’un phénomène de la culture pop, et les gens se sont trompés en achetant des jouets en peluche Baby Yoda en fin d’année dernière. Oubliez les jouets en peluche, car quelque chose de bien meilleur vient d’être dévoilé. Il s’agit techniquement du jouet The Child Animatronic Edition de Hasbro, et c’est peut-être la plus grande chose de tous les temps! Découvrez cette vidéo YouTube pour la voir en action:

Animatronic Baby Yoda contient plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements différents, et je pense que je pourrais probablement rester assis là et le regarder pendant des heures. Malheureusement, il y a de mauvaises nouvelles: le jouet Child Animatronic Edition ne sera publié par Hasbro que cet automne. Amazon a le 15 décembre comme date de sortie, mais c’est probablement juste un espace réservé et nous pouvons nous attendre à ce que ce formidable jouet Hasbro frappe les étagères des magasins physiques et virtuels bien avant les vacances. Il sera impossible de le trouver à moins de vouloir en payer des centaines sur eBay, alors pré-commandez-en un maintenant sur Amazon pour seulement 60 $!

Jouet Star Wars The Child Animatronic Edition du Mandalorien

SONS INSPIRÉS DE LA SÉRIE: Touchez le haut de la tête de The Child Animatronic Edition pour activer des effets sonores inspirés de The Mandalorian, y compris des sons joyeux et excités, des rires et des babillages, fatigués et endormis et des effets de force

JOUET ANIMÉ: Comprend des mouvements motorisés, y compris une tête qui monte et descend, des oreilles qui bougent d’avant en arrière, des yeux qui s’ouvrent et se ferment, etc.

ACTIVATION DE LA FORCE: Les garçons et les filles âgés de 4 ans et plus adoreront caresser la tête de l’Enfant Animatronic Edition 3 fois pour l’activation de la Force, dans laquelle le jouet animatronic lèvera son bras, fermera les yeux et soupira, comme s’il utilisait la Force

FORCE NAP: Faire semblant de canaliser la Force prend beaucoup d’énergie et nécessite beaucoup de repos. Allongez le jouet d’enfant et il fermera les yeux et fera une «sieste forcée»

STYLE APRÈS LA SÉRIE DISNEY PLUS: Star Wars The Child Animatronic Edition est inspiré par le personnage préféré des fans de The Mandalorian et comprend un collier pendentif Mandalorian amovible et une robe de première qualité

