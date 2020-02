Arrêtez ce que vous faites et supprimez ces applications Android dès maintenant – .

La régularité avec laquelle nous devons écrire le genre d’histoire qui suit est regrettable, mais le fait est qu’il est temps de vous alerter à nouveau de la présence d’un lot d’applications fragmentaires et peut-être même dangereuses trouvées sur Google Play Boutique. Il comprend 24 applications couvrant tout, de la météo à la fonctionnalité de calendrier et de caméra, dont certaines sont chargées de logiciels malveillants et demandent toutes sortes d’autorisations potentiellement néfastes, toutes Google ayant démarré le Play Store – mais pas avant d’avoir accumulé quelque 382 millions téléchargements.

Les détails sur ces applications proviennent d’un rapport via VPNpro, qui note que «Notre recherche a révélé qu’ils demandaient… une énorme quantité d’autorisations dangereuses, mettant potentiellement en danger les données privées des utilisateurs. Ces autorisations dangereuses incluent la possibilité de passer des appels, de prendre des photos et d’enregistrer de la vidéo, d’enregistrer du son, etc.

L’essentiel du rapport est que les applications en question proviennent d’une entreprise chinoise qui, selon VPNpro, a des antécédents de logiciels malveillants, de logiciels malveillants et de pratiques contraires à l’éthique. Et que ces applications demandent également une grande quantité d’autorisations inutiles et dangereuses. L’une des applications de la société, poursuit le rapport, s’appelle Weather Forecast et a apparemment été «surprise à collecter des données utilisateur et à les envoyer à un serveur en Chine». Une autre des applications de ce lot de 24, appelée Candy Selfie Camera, aurait demandé les noms de permission d’application suivants:

Accéder à un emplacement grossier (une autorisation qui permet aux applications de collecter l’emplacement général d’un utilisateur via le Wi-Fi et / ou les données cellulaires mobiles)

Accéder à un emplacement précis (Encore plus inquiétant que celui ci-dessus. La plupart des applications n’en ont pas besoin, et c’est une autorisation qui donne des données plus précises sur votre emplacement)

Caméra

Obtenez des comptes

Lire le stockage externe

Lire les journaux

Lire l’état du téléphone

Écrire un stockage externe

Une autre application, Sound Recorder, voulait accéder à la caméra du téléphone. Nous nommerons toutes les applications ci-dessous dans un instant, mais ce qui est également intéressant, c’est la structure de l’entreprise de type poupée russe que le rapport VPNpro a trouvé derrière ces applications, que le rapport retrace à une entreprise chinoise appelée Shenzhen HAWK. Il est connecté à un certain nombre de développeurs d’applications différents, ce qui implique que le fait de ne pas avoir toutes les applications proviennent de la même source identifiable peut rendre plus difficile la détection de toutes les applications fragmentaires.

En 2017, le gouvernement indien a dit à ses services militaires de retirer un certain nombre d’applications chinoises de ses téléphones. L’un d’eux était Virus Cleaner 2019 – une application qui figure sur cette nouvelle liste ci-dessous.

Shenzhen HAWK est une filiale d’un grand géant chinois de l’électronique, la TCL Corporation, en partie publique. Les 24 applications dont le rapport avertit tout le monde de se débarrasser sont les suivantes:

Magnétophone

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

Gestionnaire de fichiers

Joy Launcher

Navigateur Turbo

Prévisions météorologiques

Candy Selfie Camera

Salut VPN, VPN gratuit

Galerie de bonbons

Calendar Lite

Super batterie

Salut sécurité 2019

Net Master

Puzzle Box

Navigateur privé

Salut VPN Pro

Zoo du monde

Word Crossy!

Flipper de football

Creusez-le

Coupure laser

Musique en itinérance

Word Crush

