Arrêtez les trolls des brevets, exhorte Apple et 34 autres grandes sociétés

Apple et 34 autres multinationales ont exhorté l’Europe à empêcher les trolls de brevets de faire effectivement chanter les entreprises pour qu’elles octroient des licences sur leur technologie revendiquée.

Les agences d’affirmation de brevets menacent de demander aux tribunaux des interdictions d’importer des produits qui enfreignent des brevets, ce qui rend risqué pour Apple et d’autres de défendre de tels cas même lorsque la demande est faible…

Le Financial Times rapporte que les signataires d’une lettre à la Commission européenne incluent à la fois des géants de la technologie et des constructeurs automobiles.

Dans une lettre à la Commission européenne, le groupe de 35 entreprises et quatre groupes industriels a averti que les trolls des brevets étouffaient l’innovation.

Ils ont appelé Thierry Breton, le nouveau commissaire qui supervise la politique industrielle et la technologie, à élaborer des règles strictes pour empêcher les détenteurs de brevets de “jouer le système”.

En particulier, ils ont demandé aux tribunaux de l’UE d’adopter une approche plus souple, notant que dans le passé, les juges avaient émis des interdictions générales sur les produits lorsqu’un seul brevet avait été violé.

Les trolls des brevets déposaient leurs actions aux États-Unis jusqu’à ce qu’une décision de la Cour suprême en 2006 fixe une norme plus élevée qui devait être respectée avant qu’une injonction ne soit accordée contre un produit. Dans ce cas, un troll des brevets prétendait être propriétaire du concept de bouton Acheter maintenant utilisé par eBay.

Apple a récemment déposé son propre procès contre un troll des brevets, l’accusant de pratiques anticoncurrentielles.

Apple et Intel ont récemment déposé une plainte antitrust aux États-Unis contre Fortress Investment Group, alléguant qu’il avait accumulé des brevets afin de poursuivre des groupes technologiques pour plus de 5 milliards de dollars. Fortress, une unité de SoftBank, a déclaré à l’époque qu’elle était «confiante» de ses pratiques commerciales et de sa position juridique.

L’est du Texas continue d’accorder des dommages et intérêts pour des demandes de contrefaçon de brevets extrêmement faibles, mais l’Europe est désormais le lieu privilégié des trolls qui espèrent obtenir des injonctions pour interdire l’importation de produits.

Les signataires demandent à Breton d’élaborer des règles qui exigeront une réponse «proportionnelle» aux revendications de brevet. Cela empêcherait les trolls de brevets de remporter des interdictions d’importer des produits pour des infractions mineures.

