Arrêtez tout! Il y aura un nouveau jeu vidéo des Super Champions pour ce 2020

Il vient de léguer une excellente nouvelle à tous les fans de jeux vidéo et super champion. Oliver Atom, Steve Hyuga, Benji Price et le reste des personnages de cette grande série de notre enfance reviendront dans un nouveau jeu vidéo qui a l’air incroyable et c’est avec plusieurs modes de jeu et encore une animation «Réaliste», sera mis en vente à fin de cette 2020.

Bandai Namco, une entreprise qui fabrique ce nouveau jeu vidéo, vient de lancer le premier aperçu de ce que sera le titre «Captain Tsubasa: Rise of the New Champions», le nouvel épisode d’une saga qui a déjà passé un bon moment sans souscrire à une livraison et qui s’annonce spectaculaire.

Dans cette bande-annonce apparaissent les personnages classiques de toujours, tels que Oliver Atom, Benji Price, Bruce, Richard Tex Tex, Tom ou Steve Hyuga, qui seront les protagonistes de cette livraison bien qu’il y aura bien d’autres surprises.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la plus grande attraction de cette livraison du super champion C’est la grande animation que les personnages ont en plus des plans spéciaux qu’ils pourront faire, car Oliver’s Chilean à Steve’s Tiger Shot, Tout peut être fait.

Le ballon est ton ami! Soyez le capitaine du CAPITAINE TSUBASA: LA MONTÉE DES NOUVEAUX CHAMPIONS et menez les Super Champions à la victoire! Quel est le premier coup spécial que tu vas faire? #CaptainTsubasa # SuperCampeones #OliverAtom # football #BandaiNamcoLatAm pic.twitter.com/ptkXeVqltU

– BANDAI NAMCO Latam (@BandaiNamcoLA) 21 janvier 2020

De même, il existe un style de jeu très particulier avec animations de toutes sortes, car lors d’un coup, coup dur, sauvegarde et autres, il y aura des courts métrages comme on le voyait dans la série de super champion.

Ici, nous voyons les personnages jouant pour le Équipe nationale du Japon, comme dans les derniers instants de la série mais il est commenté que parmi les surprises de ce jeu vidéo on peut choisir les équipes classiques, comme Niupi ou franc canadien, en plus des duels entre sélections où des personnages comme Pierre, Pascal, Victorino, Schneider, Napoléon Entre autres.

La seule mauvaise nouvelle de cet épisode des Super Champions est que ne sera disponible pour des consoles comme lui PS4, Nintendo Switch et PC; La Xbox One a été exclue pour le moment, vous ne verriez donc pas la lumière sur cette plate-forme.

Il n’y a pas de date définie mais on dit qu’il sera mis en vente pour Octobre ou novembre de cette 2020 donc si vous êtes intéressé par ce jeu vidéo, allez économiser petit à petit pour jouer d’une nouvelle façon avec les Super Champions.