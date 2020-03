arrêtez-vous gratuitement à Prime Video dans les zones rouges

La plateforme e-commerce Amazon a récemment décidé de révoquer votre service Prime Video gratuit pour tous les utilisateurs confinés dans les zones rouges.

En fait, ces derniers jours, la plate-forme avait mis son service gratuitement à la disposition de tous les habitants de la Lombardie au départ. zone rouge avant le décret étendu à toute l’Italie. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon Prime Video: la plateforme se retourne, plus de service gratuit dans les zones rouges

Il n’y avait même pas le temps de pouvoir profiter de la promotion Amazon a proposé à tous les utilisateurs de la zone rouge déjà révoquée par l’entreprise elle-même. Avec l’extension des restrictions à l’ensemble du territoire national, la société de Jeff Bezos a changé d’avis et l’offre n’est plus disponible. Cela a été certifié par la liste des services présents sur “solidarité numérique”, le portail gouvernemental dédié aux entreprises et associations qui “ont mis à disposition des services gratuits”.

La plateforme a offert possibilité d’utiliser l’abonnement entièrement gratuit jusqu’au 31 mars 2020. Mais est alors venu le nouveau décret du Premier ministre Conti et a soudainement disparu. À la base de ce choix, il y aurait des raisons économiques, évidemment un compte est de réserver l’initiative spéciale à environ 16 millions d’utilisateurs, un autre est de l’étendre à toute l’Italie.

En fait, il y a aussi ceux qui soupçonnent que le géant de Seattle a même fait référence aux premières “zones rouges”, c’est-à-dire celles qui comprenaient les flambées de Vo ‘et Codogno. Il existe actuellement un Période d’essai de 30 jours aux nouveaux abonnés du monde entier, alors l’abonnement de 36 euros par an ou 3,99 euros par mois est automatiquement activé.