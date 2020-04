arrivant piqué par 43 euros, comment l’éviter

Les clients des grands opérateurs téléphoniques font l’objet d’une reformulation tarifaire qui a augmenté l’offre de plus de 40 euros. Il y a en effet un réel “Frais cachés” dont les clients ne sont pas toujours conscients et qui permet aux managers de faire varier les tarifs mensuels, entraînant une augmentation. Sos Tariffs.it a analysé les modifications tarifaires et en a détecté une une croissance des frais de 7,5% au cours des deux dernières années.

Si nous traduisons le pourcentage d’augmentation des tarifs en argent, on peut dire qu’en moyenne, les utilisateurs soumis à de telles remodulations ont payé 20,88 euros plus en 2018 e 22,44 euros plus en 2019. C’est ce qui est arrivé aux clients de Tim, Vodafone et Wind qui paient aujourd’hui environ 43 euros de plus par an. La pratique des remodulations n’est actuellement observée que par des opérateurs à bas prix tels que Kena Mobile, Ho.Mobile et Iliad.

Comment pouvez-vous éviter l’impôt à partir de 43?

Par conséquent, si vous êtes client du même opérateur téléphonique depuis plus de deux ans, vous devez être prudent. Et si nous vérifions que nous sommes soumis à l’augmentation de l’offre annuelle, le meilleur choix que nous pouvons faire est de changer d’opérateur. Passer à un nouveau manager implique toujours d’adopter une offre compétitive et certainement meilleure que celle que vous comptez quitter. Cela est vrai non seulement en passant à des opérateurs à bas prix mais également en devenant de nouveaux clients de Tim, Vodafone ou Wind.

Par exemple, ceux qui passent à Tim pendant cette période, vous pouvez demander à activer la promotion Steel Pro à partir du coût de 7,99 euros par mois. L’offre comprend des minutes illimitées vers les numéros nationaux ainsi que 50 Go pour surfer en 4G. L’offre est similaire mais destinée à ceux qui passent à Tim à partir d’un opérateur virtuel Tim Supreme Nouveau au coût de 5,99 euros par mois avec la possibilité d’ajouter l’option Star 20Gb qui porte à 70 gigaoctets illimités. Enfin, pour les clients qui viennent de Vodafone ou WindTre il y a une promotion Tim en ligne ce qui au prix de 14,99 euros par mois vous permet d’avoir 1000 minutes pour tous les numéros et 3 Go d’Internet en 4G.