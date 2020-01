arrive enfin en Italie en avant-première

enfin même Microsoft semble avoir décidé de participer à la streaming pour jeux vidéo, comme Sony avec PlayStation Now et Google avec Stadia. A partir d’aujourd’hui, il sera également possible d’utiliser le service en Italie Streaming console Xbox vient d’être lancé par Microsoft et disponible sur tous les smartphones et tablettes avec système Android.

Comment essayer Xbox Streaming maintenant

Actuellement, le Xbox Console Streaming a été lancé par Microsoft uniquement en aperçu pour tous les utilisateurs avec le service Xbox Insider. Voici ce que vous devez faire pour jouer immédiatement:

être Utilisateurs de Xbox Insider, ou le service de prévisualisation des produits innovants de l’entreprise, que les utilisateurs peuvent essayer à l’avance à un coût généralement inférieur, remplissant la fonction de testeur de produit. Donc, si vous avez Xbox Insider, la première étape pour pouvoir essayer immédiatement cette nouveauté est faite;

Les utilisateurs initiés devront également posséder un smartphone ou une tablette avec un système androïde pas moins de 6.0 et un Bluetooth 4.0;

Télécharger depuis Google Play l’application de prévisualisation du service Xbox Game Streaming sur l’appareil à partir duquel vous souhaitez jouer;

Posséder un Manette sans fil pour Xbox qu’il est compatible avec votre Bluetooth;

posséder bonne connexion internet. Peu importe qu’il s’agisse d’un réseau Wi-Fi ou mobile, mais il doit être à 5 GHz, avec pas moins de 10 Mbps en téléchargement et 4,75 Mbps en téléchargement;

NAT ouvert ou modéré.

Qu’il soit clair que ce service de streaming nécessite la possession d’une console à partir de laquelle le streaming doit commencer. Cependant, nous nous rapprochons de plus en plus Projet XCloud, le streaming réel de jeux vidéo dans lesquels nous n’aurons pas besoin de console. Nous avons déjà évoqué cette hypothèse précédemment, mais pour cela il faudra attendre encore un peu.