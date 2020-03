arrive par e-mail et draine les cartes et vérifie les comptes

En ligne, il est désormais possible de tentatives de fraude qui, en utilisant des techniques toujours différentes, visent à voler les données et l’argent des utilisateurs. L’une des escroqueries en ligne les plus fréquentes est la phishing, Je me présente généralement par e-mail pour atteindre autant de victimes dans les plus brefs délais et vider leurs cartes de crédit et leurs comptes chèques. Voyons ensemble comment exposer l’arnaque en ligne connue et comment prévenir ses risques.

Phishing: comment empêcher l’escroquerie en ligne de circuler par e-mail!

La reconnaissance d’un phishing par e-mail ne nécessite pas de compétences particulières mais attention maximale. Une lecture très attentive est en effet fondamentale et presque suffisante pour entraver les intentions des cybercriminels. Il est donc essentiel de se rappeler quels sont les facteurs typiques du phishing par e-mail et de les identifier en cas de messages suspects.

Adresse e-mail: l’adresse d’origine des communications suspectes doit être analysée très attentivement. Souvent, des courriels circulent qui masquent leur intention derrière les noms des entreprises, des institutions bancaires et d’autres entités bien connues, signalant les adresses des entités ciblées avec des différences minimes qui peuvent ne pas être remarquées. Il est toutefois important d’identifier toute incohérence pour garantir que la communication n’est pas officielle.

Erreurs grammaticales, liens et fichiers joints: la présence d’erreurs grammaticales dans le texte a caractérisé de nombreux phishing par e-mail, mais il est important de se rappeler que les criminels ont récemment perfectionné leurs attaques en créant des communications bien structurées. Malgré cela, les éléments toujours présents sont les liens typiques et les fichiers joints, sans lesquels il serait impossible pour les criminels de terminer leurs escroqueries.

Demande de données et d’informations d’identification: chaque e-mail de phishing contient un avertissement ou des informations destinées à attirer l’attention des différents utilisateurs, qui sont toujours invités à fournir leurs données sensibles et à accéder aux informations d’identification des comptes courants. Pour terminer cette étape, les criminels invitent les victimes à utiliser les liens et fichiers susmentionnés, qui envoient les utilisateurs vers des pages frauduleuses capables de voler des données.

L’identification des fonctionnalités suivantes vous permet d’éviter les arnaques en ligne sans risque, car cela suffit supprimer les e-mails phishing reçus pour empêcher les criminels d’atteindre leur objectif. Il est donc recommandé de ne pas saisir de données et informations importantes sur les pages suggérées par des e-mails ou SMS peu fiables.