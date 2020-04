arrivée avec la connectivité Kirin 985 et 5G

Huawei s’apprête à allonger son catalogue de Smartphone 5G avec le premier appareil du nova 7 series. Quelque chose à propos de ces smartphones est également connu grâce à une affiche récente terminée en ligne. La première apparition de ce dernier n’a pas montré grand-chose, mais le second a révélé quelque chose de plus comme le secteur photographique arrière.

Au début, cela ressemblait beaucoup à la P40 Pro, quelque chose de fascinant, mais de décevant en même temps. Donc ça ne semble pas. Le capteur principal de cette configuration ne sera pas tant la caméra principale, mais plutôt un périscope télescope avec un zoom jusqu’à 50x, qui peut être traduit par un Zoom optique 5x.

Huawei nova 7

Le moteur principal de ce smartphone sera le Kirin 985. Ce n’est évidemment pas la puce du P40 Pro, le haut de gamme du géant chinois. Ce sera quelque chose d’un peu moins puissant, mais seulement légèrement, et en même temps continuer à garantir la prise en charge de la connectivité 5G. En général, ce sera un appareil milieu de gamme donc un coût moyen est attendu. Selon ce qui était précédemment connu, le prix devrait être d’environ 390 euros au moment de la conversion, mais cela peut changer.

Il s’agit d’une série de smartphones et selon celui précédemment découvert, l’annonce aura lieu le 23 avril. Les appareils seront le modèle de base, la nova 7 SE et la nova 7 Pro. Le tout sera caractérisé par un secteur photographique digne de ce nom. Récemment, Huawei, mais en général presque tous les fabricants de smartphones, se concentrent de plus en plus sur cet aspect.