arrivée officielle également prévue pour l’Europe

Il y a environ une semaine, la société chinoise Oppo a présenté pour le marché chinois son premier appareil portable, ou sa nouvelle smartwatch, Montre Oppo. Lors de la présentation officielle, la société n’avait fourni aucune information concernant son éventuelle arrivée également sur d’autres marchés. Cependant, au cours des dernières heures, il est arrivé confirmation officielle de son arrivée en Europe.

Oppo Watch arrivera également officiellement en Europe

Pour tous les fans de la marque qui espéraient vraiment voir la première smartwatch de Oppo de bonnes nouvelles viennent d’arriver. Le vice-président de l’entreprise Brian Shen en fait confirmé par un post sur le Twitter social l’arrivée officielle de la nouvelle Oppo Watch également pour le marché européen. Le vice-président de Oppo il n’a pas fourni de date précise de son arrivée en Europe, mais a toutefois précisé qu’il sera présenté globalement au cours des prochains mois.

En plus de cela, la page Twitter officielle de Oppo a publié des images teaser qui résument certaines des caractéristiques techniques de l’appareil. Par exemple, la qualité et le type de l’affichage ont été confirmés. Le terminal dispose d’un Affichage hyperboloïde flexible avec une diagonale de 1 991 pouces, avec une densité de pixels de 326 ppp et avec le support DCI-P3.

Reste à savoir quel sera le prix proposé pour le marché européen. Nous vous rappelons que le prix de vente de Montre Oppo pour le marché chinois, il est égal à 1499 CYN, soit environ 193 €. Nous savons cependant que le prix de l’Europe sera certainement plus élevé. On verra.