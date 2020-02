arrivée officielle pour ces smartphones

La nouvelle mise à jour de Google Home est enfin sur le point de arriver en version stable sur les appareils Android. Nous parlons de cette mise à jour depuis des mois maintenant, afin de découvrir ses fonctionnalités à travers indiscrétions et voies transversales jusqu’à ce que la confirmation officielle soit arrivée.

Actuellement, de nombreux appareils ont reçu le bêta, couvrant une gamme de smartphones décidément plus large par rapport à la précédente mise à jour: elle est passée de 8 à bien 12 marques participantes, avec une distribution nettement plus homogène que par le passé.

La nouvelle version du système d’exploitation, Android 10, comportera une interface utilisateur renouvelée et le mode sombre tant attendu, devenu réglage du système. De plus, le a été implémenté dans cette mise à jour Mode de mise au point, ce qui limitera les notifications et l’utilisation des applications pour permettre niveau de concentration plus élevé.

La liste des appareils qui seront mis à jour est désormais officielle. Certains d’entre eux ont déjà obtenu la nouvelle version, d’autres attendent toujours – principalement pour un retard des développeurs de chaque entreprise à combiner toutes les prédispositions pour l’arrivée du nouveau logiciel.

Android 10, la liste des smartphones est désormais officielle: voici les appareils qui ont été mis à jour ou qui le seront prochainement

Samsung

Samsung Galaxy S10 (automne 2019)

Samsung Galaxy S10 + (automne 2019)

Samsung Galaxy S10e (automne 2019)

Samsung Galaxy Note 9 (printemps 2020)

Samsung Galaxy Note 10 (automne 2019)

Samsung Galaxy S9 (printemps 2020)

Samsung Galaxy S9 + (printemps 2020)

Samsung Galaxy A80 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A70 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A60 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A50 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A40 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A30 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A20e (printemps 2020)

Samsung Galaxy A10 (printemps 2020)

Samsung Galaxy A9 (printemps 2020)

Samsung Galaxy M20 (printemps 2020)

Samsung Galaxy M30 (printemps 2020)

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Xiaomi et Redmi

Xiaomi Mi A2 (Android One)

Xiaomi Mi A2 Lite (Android One)

Xiaomi Mi MIX 3 (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi MIX 2S (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9 (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9 SE (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9T (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9T Pro (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 (4e trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition (4ème trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition (4e trimestre 2019)

Redmi Note 7 (1er trimestre 2020)

Redmi Note 7 Pro (1er trimestre 2020)

POCOPHONE F1 (4e trimestre 2019)

OnePlus

OnePlus 7 (automne 2019)

OnePlus 7 Pro (automne 2019)

OnePlus 6 (automne – hiver 2019)

OnePlus 6T (automne-hiver 2019)

OnePlus 5T (printemps 2020)

OnePlus 5 (printemps 2020)

Huawei et Honor

Huawei P30 (hiver 2020)

Huawei P30 Pro (hiver 2020)

Huawei P30 Lite (printemps 2020)

Huawei P20 (printemps 2020)

Huawei P20 Pro (printemps 2020)

Huawei Mate 20 (hiver 2020)

Huawei Mate 20 Pro (automne 2019)

Huawei Mate 20 X (hiver 2020)

Huawei Mate 20 X 5G (hiver 2020)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design (hiver 2020)

Huawei Mate 20 Lite (hiver 2020)

Huawei Mate 10 Pro (été 2020)

Huawei Mate 10 Porsche Design (été 2020)

Huawei P Smart 2019 (printemps 2020)

Huawei P Smart + 2019 (printemps 2020)

Huawei P Smart Z (printemps 2020)

HONOUR 20 (hiver 2020)

HONOR 20 Pro (hiver 2020)

HONOR 20 Lite (printemps 2020)

HONOUR View20 (hiver 2020)

Google

Google Pixel – version bêta disponible;

Google Pixel XL – version bêta disponible

Google Pixel 2 – version bêta disponible

Google Pixel 2 XL – version bêta disponible

Google Pixel 3 – version bêta disponible

Google Pixel 3 XL – version bêta disponible

Google Pixel 3a – version bêta disponible

Google Pixel 3a XL – version bêta disponible

Motorola et Lenovo

Motorola Moto G7 (hiver 2020)

Motorola Moto G7 Plus (hiver 2019)

Motorola Moto G7 Play (hiver 2020)

Motorola Moto G7 Power (hiver 2020)

Motorola Moto Z3 (été 2020)

Motorola Moto Z3 Play (été 2020)

Motorola Moto G6 Plus (été 2020)

Motorola Moto G6 (été 2020)

Motorola Moto G6 Play (été 2020)

Motorola Moto E5 Play (Android Go) (hiver 2019)

Motorola One (Android One) (hiver 2019)

Motorola One Vision (Android One) (hiver 2019)

Motorola One Power (Android One) (hiver 2019)

Lenovo Z5 (Chine)

LG – été 2020

LG G8 ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG G7 ThinQ

LG V40 ThinQ

Nokia

Nokia 3.1 (Android One) (été 2020)

Nokia 5.1 (Android One) (printemps 2020)

Nokia 6.1 (Android One) (printemps 2020)

Nokia 6.1 Plus (Android One) (printemps 2020)

Nokia 6.2 (Android One) (hiver 2020)

Nokia 7 Plus (Android One) (printemps 2020)

Nokia 7.1 (Android One) (hiver 2020)

Nokia 8.1 (Android One) (hiver 2020)

Nokia 8 Sirocco (Android One) (printemps 2020)

Nokia 9 PureView (Android One) (hiver 2020)

OPPO et Realme

OPPO Reno (automne 2019)

Zoom OPPO Reno 10x (automne 2019)

OPPO Reno 5G (automne 2019)

OPPO Find X (printemps 2020)

OPPO R15 Pro (été 2020)

OPPO RX17 Pro (printemps 2020)

OPPO RX17 Neo (printemps 2020)

Realme 3 Pro (printemps 2020)

Sony

Sony Xperia 1 (automne 2019)

Sony Xperia 10 (hiver 2020)

Sony Xperia 10 Plus (hiver 2020)

Sony Xperia XZ1 (printemps 2020)

Sony Xperia XZ1 Compact (printemps 2020)

Sony Xperia XZ2 (automne – hiver 2019)

Sony Xperia XZ2 Compact (automne – hiver 2019)

Sony Xperia XZ2 Premium (automne – hiver 2019)

Sony Xperia XZ3 (automne – hiver 2019)

ASUS

ASUS Zenfone 6 (hiver 2020)

ASUS ZenFone 5 (été 2020)

ASUS ZenFone 5Z (été 2020)

ASUS ZenFone Max Pro M2 (été 2020)

ASUS ZenFone Max M2 (été 2020)

ASUS ROG Phone 2 (hiver 2020)

BQ

BQ Aquaris X2 Pro (Android One) (printemps 2020)

BQ Aquaris X2 (Android One) (printemps 2020)