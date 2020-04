Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 19 avril 2020 – .

Netflix a une autre semaine chargée à venir, avec 19 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris un thriller sur un mercenaire du marché noir avec Chris Hemsworth.

La deuxième saison de l’après-vie bien accueillie de Ricky Gervais arrive également cette semaine.

Si vous êtes un fan de la Silicon Valley ou de Parks and Recreation, vous devriez consulter Middleditch & Schwartz, qui est une série de spectacles d’improvisation de deux acteurs très drôles que vous devriez reconnaître.

Nous n’obtiendrons peut-être pas un nouveau film de Thor de si tôt, car Disney a dû retarder tous ses films MCU en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas voir Chris Hemsworth sur le petit écran du entre temps. Hemsworth est la star d’un thriller Netflix appelé Extraction, qui sort cette semaine, et a certainement l’air passionnant. Les autres joyaux de cette semaine incluent After Life saison 2, Middleditch & Schwartz et Django Unchained.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 19 avril 2020:

Arrivées

Lundi 20 avril

Cuit au Cannabis – NETFLIX ORIGINAL

Les chefs rivalisent pour faire monter les hôtes et les invités spéciaux dans une cuisine de cannabis élevée avec leur utilisation astucieuse d’herbes feuillues, d’infusions de THC et de sauces CBD.

L’Évangile de minuit – NETFLIX ORIGINAL

S’inspirant des interviews du podcast «Duncan Trussell Family Hour», cette série animée suit un astronaute qui parcourt la galaxie à la recherche du sens de la vie.

Les cassettes du Vatican

Mardi 21 avril

Bleach: l’assaut

Bleach: The Bount

Middleditch & Schwartz – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Thomas Middleditch et Ben Schwartz présentent leur comédie à deux personnes, Middleditch & Schwartz, à un public mondial dans une collection de trois spéciaux comiques Netflix complètement improvisés. Chaque performance est entièrement basée sur une suggestion d’audience aléatoire.

Mercredi 22 avril

Planète absurde – NETFLIX ORIGINAL

Un casting de bestioles excentriques et Mère Nature elle-même racontent cette drôle de série scientifique, qui jette un œil à la vie des animaux les plus incroyables de la Terre.

Cirque des livres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Pendant près de quatre décennies, un couple sans prétention, Karen et Barry Mason, a dirigé Circus of Books, un magasin de porno à Los Angeles qui est devenu une plaque tournante pour la communauté gay locale.

El silencio del pantano – FILM NETFLIX

Un romancier criminel de sang-froid qui réussit est impliqué dans une affaire d’enlèvement tout en découvrant les liens corrompus entre les politiciens et la mafia locale à Valence, en Espagne.

Les plaies de Breslau – FILM NETFLIX

Après la découverte d’un corps cousu à l’intérieur d’une peau de vache, un détective de Wrocław découvre qu’un tueur recrée un «fléau» de punitions criminelles du XVIIIe siècle.

Les Willoughbys – FILM NETFLIX

Convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour trouver le vrai sens de la famille.

Gagnez le désert – NETFLIX ORIGINAL

Six couples se disputent l’acte d’un lodge éloigné de l’Alaska en prouvant ce qui est le plus apte à survivre dans une nature sauvage à couper le souffle mais sauvage.

Jeudi 23 avril

Vendredi 24 avril

After Life: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Situé dans la petite ville fictive de Tambury, la série de comédie dramatique suit Tony (Ricky Gervais), un écrivain du journal local dont la vie est bouleversée après le décès de sa femme d’un cancer.

Extraction – FILM NETFLIX

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide du marché noir qui n’a plus rien à perdre lorsque ses compétences sont sollicitées pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné. Mais dans le monde sombre des marchands d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà meurtrière s’approche de l’impossible, modifiant à jamais la vie de Rake et du garçon.

Hello Ninja: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Cordialement, Kanan Gill – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Mesurer sa vie d’adulte par rapport aux objectifs fixés dans une lettre écrite à l’adolescence à son avenir, les plats à emporter de Kanan Gill deviennent sombres – mais étrangement éclairants.

Samedi 25 avril

L’artiste

Django Unchained

départs

Dimanche 19 avril

Vendredi 24 avril

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en avril, aussi bien que calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

