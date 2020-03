Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 22 mars 2020 – .

Netflix a une autre semaine énorme alignée avec 18 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris la troisième saison d’Ozark.

Il n’y a pas beaucoup de nouveau contenu sous licence disponible sur le service cette semaine, mais Killing Them Softly est un thriller néo-noir avec Brad Pitt, si cela vous semble quelque chose qui pourrait vous plaire.

A Wrinkle in Time est le seul élément de contenu qui quitte Netflix cette semaine.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Toutes les semaines de nouvelles versions sur Netflix ne peuvent pas être occupées, même si nous sommes tous obligés de trouver des moyens de nous divertir à l’intérieur dans un avenir prévisible. Heureusement, l’une des séries originales les plus populaires de Netflix revient cette semaine. Ozark est de retour pour sa troisième saison le vendredi 27 mars, et je parie que beaucoup d’entre vous passeront tout le week-end à le voir pour voir comment la famille Byrde fait face aux derniers dangers auxquels elle est confrontée.

Il n’y a pas grand-chose d’autre qui se démarque, bien que j’aie entendu de bonnes choses à propos de 7SEEDS, qui est un anime qui suit un groupe de survivants dans un avenir lointain longtemps après qu’un météore a frappé la Terre. La deuxième saison commence à être diffusée jeudi. Il y a aussi quelques films sous licence rejoignant la bibliothèque: Blood Father, qui ne met en vedette personne d’autre que Mel Gibson, et Killing Them Softly, qui met en vedette Brad Pitt, beaucoup plus agréable au goût.

Le seul départ cette semaine est A Wrinkle in Time de Disney, qui fait enfin son chemin vers Disney +. Comme vous pouvez le voir sur la page Disney + du film, les accords existants empêchent le film d’être diffusé sur le propre service de streaming de Disney jusqu’au 25 mars, vous devrez donc le regarder à partir de maintenant.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 22 mars 2020:

Arrivées

Lundi 23 mars

Sol Levante – NETFLIX ANIME

Mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars

Vendredi 27 mars

Car Masters: Rust to Riches: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Le déclin – FILM NETFLIX

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon – FAMILLE NETFLIX

Il processo – NETFLIX ORIGINAL

Les tuant doucement

Ozark: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Il y a quelque chose dans l’eau

Vrai: Wuzzle Wegg Day – FAMILLE NETFLIX

Débouché – FILM NETFLIX

départs

Mardi 24 mars

Disney’s A Wrinkle in Time

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en mars, ainsi qu’un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: Ozark | Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.