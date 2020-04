Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 5 avril 2020 – .

Netflix a une semaine bien remplie avec 11 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris une émission de téléréalité sur la famille du catcheur de la WWE The Big Show.

Les deux films originaux de Netflix qui se démarquent cette semaine sont Love Wedding Repeat (sur un gars qui essaie de ne pas gâcher le mariage de sa sœur) et The Main Event (sur un garçon de 11 ans qui rejoint la WWE).

Terrace House et Hi Score Girl reviennent également avec de nouveaux épisodes.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Bien que j’espère que certains d’entre vous utilisent ces fonctionnalités, je dois admettre que j’ai prêté une attention particulière aux nouvelles versions de Netflix chaque semaine maintenant que je suis coincé à l’intérieur tout le temps. On dirait que n’importe quelle émission ou film pourrait être le prochain hit viral maintenant que nous nous sommes tous mis en quarantaine, et j’ai le sentiment que la comédie romantique Groundhog Day-Love Love Repeat Repeat trouvera un public cette semaine.

Je dois également recommander Hi Score Girl à ceux d’entre vous qui sont assez aventureux pour essayer l’anime. La deuxième et dernière saison de l’émission fait partie des meilleures saisons de télévision que j’ai vues cette année.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 5 avril 2020:

Arrivées

Dimanche 5 avril

La mise à mort d’un cerf sacré

Lundi 6 avril

The Big Show Show – FAMILLE NETFLIX

L’ancien lutteur de la WWE The Big Show est hors du ring et prêt pour un défi encore plus difficile: élever trois filles avec sa femme en Floride.

Mardi 7 avril

TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020: Part 3 – NETFLIX ORIGINAL

La vie à Tokyo continue: les portes s’ouvrent et se ferment dans la maison, des liens naissent et sont testés. Alors que Ruka franchit une nouvelle étape, Hana rencontre de nouveaux rivaux.

Jeudi 9 avril

Hi Score Girl: Saison 2 – NETFLIX ANIME

Ils ont atteint le niveau secondaire et se sont entraînés à des jeux de combat d’arcade en cours de route. Maintenant, Haruo, Akira et leurs amis affrontent leur dernier niveau.

Vendredi 10 avril

Brews Brothers – NETFLIX ORIGINAL

Ces deux frères séparés savent tout ce qu’il faut savoir sur le brassage de la bière. Si seulement ils savaient quelque chose d’être une famille.

LA Originals – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Connus pour leurs liens avec la vie de la rue Chicano et le hip hop, Estevan Oriol et Mister Cartoon retracent leur parcours d’artistes doués à pionniers de la culture.

La vie scolaire – FILM NETFLIX

Dans l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, une conseillère scolaire se consacre à travailler avec des élèves défavorisés, tout en faisant face à ses propres défis.

Love Wedding Repeat – FILM NETFLIX

Dans cette comédie romantique innovante sur le pouvoir du hasard, des versions alternatives du même mariage se déroulent alors que Jack (Sam Claflin) essaie de s’assurer que sa petite sœur a le jour du mariage parfait. Mais il devra jongler avec une ex-petite amie en colère, une invitée non invitée avec un secret, un somnifère mal placé et retrouvant de façon inattendue la fille de ses rêves qui s’est enfuie, Dina (Olivia Munn). S’il réussit, Jack pourrait trouver sa propre fin heureuse.

L’événement principal – FILM NETFLIX

Quand Leo Thompson (Seth Carr), 11 ans, découvre un masque de catch magique qui lui confère une super force, il l’utilise pour participer à une compétition de la WWE. Avec le soutien de sa grand-mère (Tichina Arnold), Leo fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve de devenir une superstar de la WWE. Un enfant peut-il tout gagner, face à des challengers épiques sur le ring?

Tigertail – FILM NETFLIX

A New York, Pin-Jui (Tzi Ma) revient sur l’amour de son passé et son départ de Taïwan, qu’il revisite des années plus tard avec sa fille Angela.

Samedi 11 avril

départs

Mercredi 8 avril

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en avril, aussi bien que calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: Hi Score Girl | Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.