Arrivées et départs Netflix pour la semaine du 8 mars 2020 – .

Netflix a une grosse semaine alignée avec 18 nouvelles versions à venir sur le service de streaming, y compris la troisième saison d’Elite, qui est l’un des originaux en langue étrangère les plus populaires.

Elite est une série dramatique pour adolescents qui suit des élèves d’une école secondaire d’élite en Espagne.

Les autres sorties importantes de Netflix cette semaine incluent les nouvelles saisons de On My Block et Kingdom.

Tout le monde avec un abonnement Netflix connaît des émissions populaires comme Stranger Things et Ozark, mais je fais de mon mieux pour essayer de mettre en évidence les innombrables émissions qui passent sous le radar lorsque j’en ai l’occasion. Cette semaine, je vais vous orienter vers un tout nouvel anime appelé BEASTARS (dont une photo apparaît en haut de cet article). Je comprends parfaitement le scepticisme, mais la première saison de l’émission, qui a été diffusée au Japon l’année dernière, a été facilement l’une des meilleures saisons de télévision en 2019. Il s’agit d’une civilisation d’animaux anthropomorphisés comme le malaise entre les herbivores et les carnivores se transforme en pur et simple violence avec un meurtre mystérieux au premier plan.

Si l’anime n’est pas votre truc, il y a aussi une bonne variété d’autres contenus qui tombent cette semaine, y compris une comédie spéciale de Marc Maron, la troisième saison du drame pour adolescents On My Block, et une tonne d’originaux d’autres pays, tels comme Elite saison 3, Kingdom saison 2, The Valhalla Murders et The Circle Brazil, qui est une nouvelle version de la série de téléréalité qui s’est avérée populaire lorsqu’elle a été diffusée aux États-Unis plus tôt cette année.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 8 mars 2020:

Arrivées

Dimanche 8 mars

Mardi 10 mars

Mercredi 11 mars

Jeudi 12 mars

Liste de lecture de l’hôpital – NETFLIX ORIGINAL

Vendredi 13 mars

départs

Lundi 9 mars

Samedi 14 mars

Hommes en noir

Men in Black II

Mystery Science Theatre 3000 Collection: Classique: Collection 3

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en mars, ainsi qu’un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

