Arrow confirme que le spectacle impuissant de DC est le Canon Arrowverse

le La Flèche La finale de la série a étonnamment confirmé que Powerless, la sitcom NBC 2017 annulée se déroulant dans l’univers DC, fait partie de l’Arrowverse. À la suite de Crisis On Infinite Earths, Arrow a conclu sa course historique de 8 saisons en réunissant la plupart de ses personnages principaux alors qu’ils disaient au revoir à feu Oliver Queen (Stephen Amell). Cependant, Oliver a clairement changé beaucoup de choses dans Star City lorsqu’il a refait le Multivers et fusionné la série Arrowverse en un seul monde, Earth Prime. Mais la dernière chose que les fans attendaient dans la finale était un clin d’œil à Powerless, la comédie super-héros / lieu de travail peu vue, et à Van Wayne (Alan Tudyk), le cousin hilarant et malheureux de Bruce Wayne / Batman.

Créé par Ben Queen (sans relation avec Oliver Queen, évidemment), Powerless a fonctionné sur NBC de février à avril 2017 et c’était une approche comique unique de l’univers DC. Situé dans la ville fictive de Charm City, qui était inondée de héros costumés et de méchants, Powerless a joué le rôle principal de Vanessa Hudgens dans le rôle d’Emily Locke, qui travaillait chez Wayne Security, une subdivision de Wayne Enterprises qui a créé des produits douteux pour défendre les gens ordinaires des calamités liées aux super-héros. La coquine Emily a supervisé un tas hétéroclite d’ingénieux inadaptés comme Teddy (Danny Pudi) et Ron (Ron Funches), mais elle a répondu à Vanderveer “Van” Wayne, un patron de cauchemar s’il y en avait un. Van était désespérément incompétent, mais il aspirait à être rappelé à Gotham City et à travailler aux côtés de son cousin plus célèbre et à succès, Bruce, qu’il appelait “B-Dubs”. Van Wayne est en fait un personnage canonique de DC Comics; il a été présenté dans Batman # 148 en 1962. Malgré une apparition de feu Adam West, Powerless avait des cotes pitoyables et NBC l’a retiré de son horaire plutôt que de diffuser les trois derniers de ses 12 épisodes avant de l’annuler en mai 2017.

Cependant, la légende de Van Wayne vit de manière choquante dans Arrow’s Star City. Dans la finale de la série Arrow, “Fadeout”, Thea Queen (Willa Holland) et Roy Harper (Colton Haynes), vêtus respectivement de Speedy et d’Arsenal, sautent par-dessus le toit du bâtiment de Van Wayne Industries. Les deux membres de l’équipe Arrow sont à la recherche de John Byrne (du nom du célèbre créateur de bandes dessinées), qui a kidnappé le fils d’Oliver, William. Pourtant, malgré l’urgence de leur mission, Roy en a profité pour proposer à Thea, sa petite amie intermittente depuis la saison 1 d’Arrow. Pourtant, malgré le drame au premier plan, l’éminent cri à Van Wayne et Powerless lors de la scène est difficile à ignorer car il a immédiatement fait canon de Van Wayne dans le Arrowverse.

Étant donné que l’œuf de Pâques concernait spécifiquement Van Wayne, il est possible que l’incarnation d’Arrowverse du cousin de Bruce soit différente de la version qu’Alan Tudyk a joué dans Powerless – principalement parce qu’Arrow’s Van semble réellement réussir. Après tout, il a sa propre entreprise, donc Arrow’s Van s’est diversifié au lieu de mendier des restes à la table de Bruce et d’être relégué dans une section de Wayne Industries où il pourrait faire le moins de mal possible à l’entreprise. De plus, cela signifie qu’Alan Tudyk a maintenant deux personnages qui sont le canon d’Arrowverse puisqu’il joue également Mr.Nobody in Doom Patrol, qui est officiellement installé sur Earth-21.

Cependant, le fait même que Van Wayne existe dans l’Arrowvere ouvre des questions intrigantes: puisque Van serait également le cousin de Kate Kane AKA Batwoman (Ruby Rose), est-elle au courant que Van gère son propre bardeau à Star City? Le reste du casting de Powerless travaille-t-il chez Van Wayne Industries? L’entreprise de Van est-elle en fait un concurrent de Wayne Industries de Gotham? Van a-t-il toujours existé dans l’Arrowverse et ce n’est que la première mention de lui ou est-il l’une des nombreuses modifications apportées à Earth Prime qu’Oliver Queen a faites quand il a fait renaître le Multivers en tant que spectre en crise? Et, si c’est le dernier, pourquoi diable Oliver Queen a-t-il amené Van Wayne dans l’Arrowverse? Peut-être qu’Oliver et Van se connaissaient dans le passé car ils étaient tous les deux, à un moment donné, des membres de familles de milliardaires. Les fans n’apprendront peut-être jamais les réponses, mais il est néanmoins amusant et un signe de tête intelligent que l’Arrowverse ait trouvé de la place pour Powerless dans son Multivers en constante expansion.

