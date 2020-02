Arrowverse a déjà enfreint ses règles multivers d’après-crise

Avertissement: SPOILERS pour “Take Your Choice” de Batwoman, “Back From The Future – Part 2” de Supergirl et “Love Is A Battlefield” de Flash.

Cela fait environ un mois depuis la fin de Crisis on Infinite Earths et les différentes séries qui composent le Arrowverse ont déjà commencé à enfreindre les règles du nouveau Earth-Prime post-crise. À tout le moins, il existe plusieurs incohérences entre la façon dont les émissions traitent les mêmes problèmes soulevés par la crise.

La création d’Arrowverse a été une réalisation impressionnante pour le réseau CW, liant la plupart de leurs émissions de super-héros dans une seule réalité partagée. L’événement de croisement Crisis on Infinite Earths s’est construit sur cette réalisation, établissant que chaque émission ou film de super-héros basé sur une propriété de DC Comics faisait partie du même vaste multivers. La crise s’est terminée avec tous les spectacles de super-héros CW condensés en une seule réalité, Earth-Prime, et un nouveau multivers composé de toutes les séries de DC Comics actuellement en production.

L’une des grandes forces du concept Arrowverse était qu’il permettait de raconter une grande variété d’histoires à travers les différentes séries. Malheureusement, cela s’est avéré être autant une faiblesse qu’une force, quand il s’agit de la série correspondant aux tons les uns des autres lorsque les personnages se croisent. Avec l’équipe d’écrivains de chaque émission évoluant maintenant dans des directions différentes dans l’ère post-crise, il est devenu évident qu’il n’y avait guère de discussion, voire aucune, entre les producteurs quant à certaines règles restant constantes dans le nouveau Arrowverse.

Les problèmes d’Arrowverse avec les sosies

L’idée des doppelgangers – des versions alternatives de la même personne provenant d’univers différents – est un élément clé de la mythologie Arrowverse depuis The Flash season 2. Avec le multivers apparemment détruit après Crisis, on pourrait penser que cela signifierait la fin des doppelgangers. Pourtant, il semble y avoir plus de sosies que jamais sur Earth-Prime. Le premier épisode de Supergirl après la crise, “The Bottle Episode”, a révélé que le bar accueillant les étrangers que Kara Zor-El et ses amis fréquentaient à National City était devenu envahi par les réfugiés d’autres réalités. Heureusement, cela comprenait un sosie du propriétaire du bar et chef barman Al, qui était ravi que les affaires soient si bonnes après la fermeture de sa version du bar Al’s Dive pendant l’ère disco sur sa Terre. Les sosies comprenaient également une autre version de Winn Schott, qui avait adopté les tactiques et la philosophie de son père terroriste pour devenir le deuxième Toyman.

Un sosie a également joué un rôle majeur dans l’histoire de Batwoman. À la fin de Batwoman, saison 1, épisode 10, “Comment tout est si étrange aujourd’hui”, Kate Kane est retournée dans son bureau pour trouver sa sœur Beth qui l’attendait. Cette Beth Kane s’est avérée être une sosie d’une Terre où elle n’avait jamais été enlevée et a subi les années de maltraitance qui l’ont transformée en Alice, la tueuse folle. Tout allait bien jusqu’à ce que Batwoman présente une nouvelle ride, les deux versions de Beth Kane commençant à souffrir de migraines intenses et de saignements de nez à la fin de Batwoman, saison 1, épisode 11, “An Un-Birthday Present”. Il a été déterminé dans l’épisode suivant, “Prenez votre choix”, que les univers originaux avaient été séparés pour une raison et que les sosies ne pouvaient pas occuper la même Terre pendant longtemps, car l’univers n’était pas assez grand pour les deux. Cela signifiait que les deux Beth Kanes dégénéreraient physiquement et mourraient en quelques heures, à moins que l’un d’entre eux ne meure en premier.

Bien que ce soit une idée fascinante et cela a laissé Kate Kane avec un dilemme alors qu’elle réfléchissait à la version de sa sœur à essayer de sauver quand un remède a été découvert, cela a volé face à ce que tous les autres spectacles d’Arrowverse faisaient avec leurs sosies. Ni l’original de Winn Schott ni le diabolique Toyman n’ont montré de signes d’inconfort lorsqu’ils se sont battus dans “Back From The Future – Part 1” bien qu’ils aient été sur Terre-Prime à l’époque moderne pendant une période comparable. Il n’y a également eu aucun mot sur les deux Al au Dive Bar d’Al ou sur l’un des autres sosies extraterrestres mourant soudainement parce que leurs corps ne pouvaient pas supporter d’exister sur la même Terre.

Souvenirs d’avant-crise et d’après-crise

Immédiatement après qu’Oliver Queen a reconstruit le nouveau Arrowverse, les sept héros qui l’ont aidé (alias The Paragons) se sont réveillés pour se retrouver dans un tout nouveau monde; Earth-Prime. Il est rapidement devenu évident que les choses avaient changé d’une manière extravagante, les Pargaons étant les seuls à se souvenir de la crise ou qu’il y avait jamais eu plusieurs univers. Cela a laissé Kara Zor-El dans un état particulièrement effrayant, car elle a découvert que Lex Luthor était désormais propriétaire du DEO et que tous ses amis et sa famille pensaient qu’il était le plus grand homme du monde.

Heureusement, Martian Manhunter a pu restaurer un semblant de santé mentale aux héros de la Terre, en utilisant sa télépathie pour restaurer les souvenirs d’avant la crise de tout le monde sur Team Flash, Team Arrow, les Super Friends et les Legends qui étaient présents pour la bataille finale avec l’Anti-Monitor. Il y en avait d’autres qui se souvenaient aussi de la Terre d’avant la crise, mais pour des raisons différentes. Lena Luthor a conservé ses souvenirs des deux réalités, grâce à l’accord que Lex Luthor avait conclu avec le moniteur. Jennifer Pierce, la plus jeune fille de Black Lightning, s’est également souvenue de l’ancienne réalité, grâce à ses pouvoirs énergétiques la transformant en antimatière et lui permettant d’interagir psychiquement avec deux de ses sosies pendant Crisis.

Malheureusement, il y a eu une certaine incohérence concernant l’idée que la plupart des super-héros de Earth-Prime devraient avoir deux ensembles de souvenirs; Pré-crise et post-crise. Plus souvent qu’autrement, divers personnages ont agi comme s’ils se souvenaient de leur vie d’origine avant la crise, mais ne savent pas comment les choses se sont passées dans la chronologie post-crise modifiée. Cela semblait être le cas avec les Paragons, Supergirl ne se souvenant pas d’avoir tourné des publicités avec Lex Luthor annonçant l’existence du DEO dans le monde. Une autre singularité est que Sara Lance pleure la perte d’Oliver Queen en tant que dernière personne qui la connaissait avant de devenir les Canaries, bien que la plupart de sa famille et de ses amis ne soient jamais morts dans le monde d’Earth Prime grâce à l’intervention d’Oliver Queen.

Le plus grand exemple de cette mémoire sélective est venu dans Supergirl, épisode 12, “Back From the Future – Part 2”, après qu’une intelligence artificielle basée sur le mal Toyman a repris les ordinateurs du DEO. Alors que les techniciens du groupe ont rapidement pu sceller leur intranet pour empêcher Toyman de s’échapper sur le World Wide Web, cela lui a tout de même permis d’accéder à toutes les technologies intelligentes du bâtiment. Le réalisateur Alex Danvers prévoyait de faire face à cela en faisant voler Supergirl autour du DEO à très grande vitesse et en démantelant tout ce qui pourrait être un danger.

Lex Luthor, qui a pris contact avec le directeur Danvers par le biais d’un téléphone à cadran à l’ancienne dans le centre de commandement, a immédiatement abattu ce plan et a insisté pour que ce travail soit effectué par du personnel DEO régulier se déplaçant à vitesse normale. Cela était dû au fait que des protections à base de Kryptonite avaient été installées dans toute la base DEO à la suite de deux invasions distinctes de la Terre par des Kryptoniens hostiles. Naturellement, parce que Luthor avait lui-même conçu ces protections, elles ne pouvaient pas être désactivées ou annulées.

Quand Alex a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas simplement donner à Supergirl l’un des dispositifs de protection contre la Kryptonite qui avaient utilisé pour la protéger dans le passé, Luthor a offert une autre explication. “Je pense que tu te souviens de ça d’une autre époque,” interrogea sarcastiquement Luthor. “Une autre Terre, peut-être?” Bien qu’il soit prévisible que Luthor aurait profité de la nouvelle chronologie pour réinstaller les armes Kryptonite et éliminer la technologie de blindage Kryptonite dans le DEO au cas où cela lui permettrait de tuer Supergirl un jour – tout le Kryptonite du DEO a été détruit à l’origine en la première de Supergirl saison 2 – il n’y a aucune raison pour qu’Alex, en tant que directrice de DEO, n’ait pas dû se souvenir qu’il y avait des protections à base de Kryptonite dans son siège social et des Lexo-Suits propulsés par Kryponite dans son arsenal.

L’étrange cas de Cisco Ramon

L’un des points aberrants dans tout cela est l’ingénieur résident de l’équipe Flash, Cisco Ramon. En tant que héros Vibe, Cisco avait une relation unique avec le multivers d’avant la crise, ayant la capacité de se téléporter entre les univers et un pouvoir de voyance qui lui permettait de saisir les connexions entre les personnes et les objets. Alors que Cisco a développé une formule pour supprimer définitivement ses pouvoirs pendant The Flash season 5, il a été redéfini par le moniteur pendant Crisis on Infinite Earths et a joué un rôle clé dans la destruction du canon anti-matière développé par l’Anti-Monitor.

Lorsqu’il est né de nouveau dans Earth-Prime après la crise, Cisco était apparemment à nouveau impuissant, bien qu’il ait été Vibe à un moment donné. Cisco était également le plus visiblement désemparé de tous les héros de la Terre face aux conséquences de la crise, peut-être plus conscient que quiconque de l’ampleur des pertes. Cela a conduit Cisco à commencer à cartographier les méchants à partir desquels les anciennes Terres étaient nés sur Terre-Prime et à entreprendre une nouvelle mission pour étudier à quel point les choses avaient changé lorsque la Terre-1 a été transformée en Terre-Prime.

Ignorant les affirmations de Cisco selon lesquelles il ne se souvenait pas d’avoir acheté une chemise à logo Superman, une autre bizarrerie est apparue dans l’histoire de Cisco dans The Flash, saison 6, épisode 10, “Marathon”. L’un des principaux motivateurs de Cisco pour essayer de cartographier le nouvel univers était un enregistrement de son ami Harry Wells; un sosie de son mentor, Harrison Wells, de Earth-2. Cisco a dit qu’il sentait qu’il devait à Harry de tracer la nouvelle réalité; un sentiment noble, mais il ne fait rien pour expliquer comment Cisco a un enregistrement d’un homme qui n’a jamais existé dans Earth-Prime Arrowverse.

