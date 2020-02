Arrowverse apporte un changement majeur à l’histoire métahumaine de Earth-Prime

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Black Lightning, saison 3, épisode 14, “Le livre de la guerre: Chapitre 1: Retrouvailles”

Le dernier épisode de Éclair noir vient de changer l’histoire de l’Arrowverse en profondeur, révélant le rôle secret que l’armée américaine a joué dans la création du premier métahumain de l’histoire enregistrée. Ce serait un gros problème même sans les implications qu’il suggère concernant la façon dont l’histoire a été radicalement modifiée sur Earth-Prime après la crise sur les terres infinies.

L’histoire de Black Lightning s’est concentrée sur la ville de Freeland, en Géorgie, et comment elle est devenue un vivier pour les métahumains sous l’œil vigilant de l’American Security Agency (ASA); d’abord en tant que site d’un programme de vaccination gouvernemental destiné à transformer les jeunes urbains en métahumains dans les années 1980, puis par la libération d’une drogue de rue appelée Green Light qui a atteint les mêmes fins en 2018. Une sous-intrigue continue de la série impliquait une mallette appartenant à L’agent ASA Martin Proctor, qui contenait des informations importantes concernant les opérations de l’ASA à Freeland. “The Book Of War: Chapter 1: Homecoming” a vu la mallette de Proctor entrer en possession de l’allié et père adoptif de Black Lightning, Peter Gambi.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le Flash: chaque personnage Arrowverse dans le classeur Villain de Cisco

Dans la scène finale de “The Book Of War: Chapter 1: Homecoming”, Gambi a révélé ce qu’il avait appris de la mallette et comment elle détaillait l’histoire secrète des métahumains en Amérique. Gambi a découvert que des scientifiques travaillant pour l’armée américaine ont commencé à mener des expériences pour créer des super-soldats génétiquement améliorés pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque sujet de test participant à l’expérience est décédé, sauf un homme – un soldat nommé Tyson Sykes, qui a développé une force et une agilité améliorées, un taux de vieillissement ralenti et la capacité télépathique d’imposer sa volonté aux autres. En effet, Sykes était le seul sujet à tester qui possédait le métagène, un marqueur génétique rare qui déclencherait une évolution accélérée chez un sujet, lui permettant de survivre à un traumatisme extrême. Compte tenu du nom de code Gravedigger, Sykes est devenu une arme secrète pour l’armée américaine et le premier métahumain de l’histoire.

Cette révélation soulève immédiatement des questions concernant le statut de la Justice Society of America dans le passé de Earth Prime. Révélés pour la première fois sur Terre-1 lors de la finale de la saison 1 de Legends of Tomorrow, les JSA étaient un groupe d’individus spéciaux recrutés par le gouvernement des États-Unis en 1942 pour combattre la menace nazie en secret. La JSA a été dissoute en 1956, peu de temps après avoir récupéré un artefact altérant la réalité connu sous le nom de Lance du destin, qu’ils ont éclaté en plusieurs morceaux et dispersé dans le temps afin qu’il ne puisse plus jamais être utilisé. La chasse à la Lance et la bataille avec la Légion du Destin qui a cherché à la reconstruire ont informé l’intrigue centrale de Legends of Tomorrow saison 2.

Bien que ces deux histoires puissent sembler incompatibles à première vue, elles ne sont pas totalement inconciliables, bien qu’il soit possible que la JSA n’ait tout simplement jamais existé sur Earth-Prime. Il semble cependant probable que le programme qui a créé Gravedigger ait pu s’inspirer de l’existence de la JSA et de certains éléments du gouvernement américain souhaitant créer une source plus contrôlable d’individus améliorés. L’existence de Gravedigger et de la JSA a peut-être également alimenté la création du gouvernement japonais de Mirakuru – une formule destinée à créer des super-soldats, qui a conduit à la transformation de Slade Wilson en Deathstroke dans l’Arrowverse.

Il semble peu probable que Éclair noir ou l’une des autres séries Arrowverse explorera pleinement cette histoire secrète de sitôt. La JSA étant sur le point de renaître sur Terre-2 dans le cadre de la prochaine série Stargirl, il ne semble pas y avoir de raison d’embrouiller les eaux et de risquer davantage de confusion en réintroduisant une autre version de l’équipe si peu de temps après Crisis on Infinite Earths. En tout cas, l’idée que le gouvernement américain était au courant de l’existence des métahumains et essayait de les créer bien avant l’explosion de l’accélérateur de particules des STAR Labs aura sans aucun doute des répercussions majeures sur l’avenir de l’Arrowverse.

Suivant: Comment le Arrowverse peut-il payer l’œuf de Pâques de Twins Wonder?

Clone Wars a fait un énorme trou de terrain de Star Wars il y a 10 ans (et personne n’a remarqué)

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison